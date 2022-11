X Factor, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 24 novembre

Sempre più emozionante la sfida verso la finale di X Factor 2022. Nella puntata di giovedì 24 novembre ben due artisti hanno dovuto abbandonare la competizione rinunciando così, davvero ad un passo dal traguardo ormai, al proprio sogno. Ma cosa è successo nel corso del quinto live? Quali sono stati gli artisti che hanno dovuto lasciare la gara? Ecco allora quanto accaduto nel corso della puntata.

Chi è stato eliminato nel quinto live di X Factor 2022

Alla fine ad essere stata eliminata al termine della prima esibizione è stata Joelle. Nella seconda manche invece ad uscire dal gioco sono stati i Disco Club Paradiso.

Nella scorsa puntata invece, quella dedicata agli inediti, alla fine a dover lasciare X Factor era stata Lucrezia. Nel quinto live invece gli artisti si sono cimentati con il meccanismo della ‘giostra’ e successivamente con un’esibizione accompagnata da un’orchestra. Per ognuna delle tornate di esibizioni un concorrente è stato eliminato come visto. Questa infine, lo ricordiamo, era la situazione dei roster dei Giudici Fedez, Dargen D’Amico, Ambra e Rkomi prima dell’inizio della puntata:

D’Argen D’Amico : Beatrice, I Disco Club Paradiso (eliminato: Matteo Orsi)

I Disco Club Paradiso (eliminato: Matteo Orsi) Fedez : Linda, Gli omini (band) (eliminata: Dadà)

: Gli omini (band) (eliminata: Dadà) Ambra Angiolini : I Tropea (eliminati: Matteo Siffredi, Lucrezia)

: Rkomi: Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi (eliminato: Iako)

Quando va in onda la prossima puntata di X Factor e dove vedere la replica in chiaro su Tv8

L’appuntamento con X Factor torna la prossima settimana come sempre di giovedì, in questo caso 1 dicembre 2022. La diretta del sesto live sarà in esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 mentre la diretta streaming verrà resa disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Per rivedere invece quanto successo nel quinto live la replica in chiaro sarà trasmessa mercoledì 30 novembre in prima serata su Tv8.