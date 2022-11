X Factor 2022, anticipazioni 24 novembre: chi sono gli ospiti, doppia eliminazione nel quinto live

Tutto pronto (o quasi) per un nuovo imperdibile appuntamento con X Factor. La sfida è entrata sempre più nel vivo e il cerchio attorno ai possibili finalisti si sta stringendo sempre di più. Ma cosa accadrà nella puntata di domani, giovedì 24 novembre 2022? Chi sarà eliminato? E chi invece avrà la possibilità di continuare ad inseguire il suo sogno? Ecco allora tutte le anticipazioni.

Chi sono i concorrenti ancora in gara a X Factor 2022

La competizione riparte, lo ricordiamo, dall’eliminazione di Lucrezia, l’ultima artista in ordine di tempo che ha dovuto abbandonare X Factor 2022. Nella puntata di giovedì scorso erano di scena gli inediti mentre stavolta si tornerà alle assegnazioni da parte dei Giudici Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico con il ritorno di un meccanismo di gara molto amato dal pubblico. Intanto però è utile ricordare, in vista del nuovo live show (stasera la replica in chiaro su TV8 della puntata del 17 novembre), la composizione aggiornata dei vari roster:

D’Argen D’Amico : Beatrice, I Disco Club Paradiso (eliminato: Matteo Orsi)

I Disco Club Paradiso (eliminato: Matteo Orsi) Rkomi : Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi (eliminato: Iako)

: Ambra Angiolini : I Tropea (eliminati: Matteo Siffredi, Lucrezia)

: Fedez: Linda, Gli omini (band) (eliminata: Dadà)

Cosa vedremo nel quinto live

Ufficializzate le prime assegnazioni ai cantanti. Nella prima tornata di esibizioni tornerà il meccanismo della giostra, ovvero una sorta di medley che vedrà gli artisti esibirsi con i brani che ne hanno contraddistinto il percorso a X Factor. Dopodiché ci sarà un brano eseguito dai concorrenti ancora in gara accompagnato da un’orchestra.

Le assegnazioni ai cantanti

Di seguito le assegnazioni (primo brano “Giostra”, secondo quello che verrà eseguito, in caso, con l’orchestra). Partiamo dal team guidato da Rkomi: Joelle si cimenterà con I’m with you di Avril Lavigne e con Una poesia anche per te di Elisa. Ai Santi Francesi sono state assegnate invece Creep (Radiohead), e Somebody That I Used To Know (Gotye feat Kimbra). Per Ambra Angiolini, rimasta con un unico concorrente in gara, I Tropea canteranno Asilo Republic (Vasco Rossi) e Song to Say Goodbye (Placebo).

Passiamo al roster di Fedez. Linda proporrà “Chasing Cars” (Snow Patrol) e “Running Up That Hill” (Kate Bush) mentre per gli Omini ecco “No Sleep Till’ Brooklyn” (Beastie Boys) e “Bitter Sweet Symphony” (The Verve). Chiudiamo con Dargen D’Amico: i Disco Club Paradiso proporranno “Salirò” di Daniele Silvestri e “Cuore Matto” (Little Tony); infine Beatrice Quinta canterà “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti e “Don’t Stop Believin” (Journey).

Doppia eliminazione a X Factor nella puntata del 24 novembre

Come già accaduto nel corso del terzo live anche nella puntata del 24 novembre andrà in scena una doppia eliminazione che manderà a casa uno dei due concorrenti meno votati per ciascuna tornata di esibizioni. Dei sette concorrenti in gara ne resteranno pertanto solo 5, quelli che accederanno così alle semifinali.

Gli ospiti

Annunciati anche gli ospiti del quinto live. Si tratta di Lazza e, direttamente dall’Eurovision Song Contest 2022, Rosa Linn.

Quando va in onda X Factor e come votare durante la puntata

Ricordiamo che X Factor vi aspetta ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. La replica in chiaro su Tv8 sarà invece trasmessa il mercoledì successivo alla messa in onda della puntata “live”. Per votare gli artisti in gara (solo il giovedì) è necessario scaricare l’app gratuita di X Factor 2022, collegarsi al sito, oppure utilizzare il decoder Sky o i nuovi Tv Sky Glass.