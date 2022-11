X Factor 2022: quando e dove vedere la replica dei live su Tv8 (in chiaro)

X Factor 2022 è entrato nella fase calda dei live show e i primi concorrenti hanno già dovuto abbandonare la competizione. Ma cosa è successo nella puntata del 3 novembre? Si ripartiva dall’eliminazione di Matteo Siffredi avvenuta dopo il ballottaggio con Lucrezia – tutto interno al roster di Ambra Angiolini – nel corso del primo live. Ma cosa è su04ccesso invece stasera? E quando sarà possibile rivedere tutto in chiaro in tv?

Quando va in onda la replica della seconda puntata dei live di X Factor 2022

Ricordiamo che X Factor è in diretta ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in streaming sulle piattaforme dedicate Sky Go e Now Tv. Ma se non siete abbonati niente paura: il mercoledì successivo alla messa in onda in diretta dei live sarà possibile rivedere la puntata anche in chiaro su Tv8. In questo caso, allora, l’appuntamento è per mercoledì 9 novembre in prima serata.

Chi è stato eliminato nella puntata del 3 novembre

Se intanto però volete sapere cosa è successo stasera (segui qui la diretta) tra poco verrà decretato il nome del concorrente che dovrà abbandonare la gara e seguire così Matteo Siffredi. Di conseguenza sapremo quali artisti saranno entrati ufficialmente nella top 10 di questa edizione. Queste, lo ricordiamo, le squadre in gara all’inizio della puntata di giovedì 3 novembre 2022:

D’Argen D’Amico : Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso Rkomi : Jacopo rossetto (Iako), Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi

: Fedez : Linda, Dadà, Gli omini (band)

: Gli omini (band) Ambra Angiolini: I Tropea, Matteo Siffredi, Lucrezia

Ma quali sono stati i concorrenti meno votati stasera? Chi ha dovuto dire addio per sempre alla competizione?

Alla fine il concorrente eliminato è Iako del roster di Rkomi!

