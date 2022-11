X Factor 2022, anticipazioni quarto live 17 novembre: gli inediti dei concorrenti, titoli e significato dei brani

Manca poco al nuovo appuntamento con X Factor che tornerà domani sera con una nuova imperdibile puntata. Siamo giunti al quarto live e già diversi concorrenti hanno dovuto abbandonare la competizione: adesso stiamo per entrare nelle fasi finali ed ogni minimo errore potrebbe costare caro agli artisti in gara. Ma cosa vedremo nella puntata del 17 novembre? Ecco le assegnazioni dei giudici Fedez, Rkomi, Ambra e Dargen: preparatevi, arrivano gli inediti!

Gli inediti a X Factor 2022: titoli, significato dei brani, le assegnazioni

Sveliamo dunque qualche anticipazione. L’inedito di Beatrice Quinta, del roster di Dargen D’Amico, si chiama “Sesso“. Nel post di lancio del brano si legge: “Siamo tutti bravi ad amarci sotto le coperte e fare finta di non provare nulla mentre ci rivestiamo“. Pochi dettagli ancora sull’inedito dei Disco Club Paradiso (sempre team Dargen) che si chiamerà “DCP”. Passiamo ora a Linda, del roster di Fedez: il brano si chiama “Fiori sui balconi” e parla di come ognuno di noi ha un posto sicuro in grado di darci un senso di pace. Ecco poi gli Omini: la band presenterà “Matto” che, inutile dirlo, avrà quel pizzico di follia che ci si aspetterebbe da loro.

In aggiornamento

Chi sono i concorrenti ancora in gara

La puntata ripartirà dalla doppia eliminazione avvenuta la scorsa settimana: Dadà (Fedez) e Matteo Orsi (Dargen D’amico) hanno dovuto abbandonare la competizione raggiungendo così Jacopo Rossetto detto Iako del team di Rkomi e Matteo Siffredi della selezione di Ambra.

Questa dunque la situazione delle squadre:

Fedez : Linda, Gli omini (band)

: Gli omini (band) Rkomi : Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi

: Ambra Angiolini : I Tropea, Lucrezia

: D’Argen D’Amico: Beatrice, I Disco Club Paradiso

Gli ospiti della nuova puntata di X Factor 2022

Annunciato intanto il primo ospite della puntata. Si tratta di Giorgia! La cantante “illuminerà l’anima” nel corso dell’atteso quarto live di X Factor.

Quando va in onda il quarto live e dove e quando vedere la replica in chiaro

Il quarto live di X Factor andrà in onda domani giovedì 17 novembre 2022 come sempre a partire dalle 21.15 con diretta esclusiva su Sky Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. La replica in chiaro sarà trasmessa invece mercoledì prossimo (23 novembre) come sempre su Tv8.