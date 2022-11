X Factor 2022, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 10 novembre

Appuntamento imperdibile stasera con il terzo live di X Factor in cui è prevista una doppia eliminazione. Per gli artisti rimasti in gara, tra solisti e band, un tutti contro tutti senza esclusione di colpi che sancirà la loro permanenza nella competizione, e dunque la possibilità di puntare alla vittoria finale, oppure, viceversa, di dire per sempre addio al proprio sogno. Ospiti, per la puntata del 10 novembre, Sangiovanni e l’idolo Rock delle giovani generazioni Yungblud.

Chi è stato eliminato nel terzo live di X Factor 2022

In questa puntata i cantanti dei roster dei giudici Rkomi, Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini si sono affrontati con dei brani assegnati loro (leggi qui tutte le esibizioni di stasera). Ma qual era la situazione all’inizio della puntata di stasera? Questi i dieci concorrenti ancora in gara:

Fedez : Linda, Dadà, Gli omini (band)

: Gli omini (band) Rkomi : Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi

: Ambra Angiolini : I Tropea, Lucrezia

: D’Argen D’Amico: Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso

Nei primi due live invece erano stati eliminati Jacopo Rossetto detto Iako del team di Rkomi e Matteo Siffredi della selezione di Ambra. Ma quali sono state le decisioni dei giudici? Chi è stato eliminato in questa terza puntata dei live show di X Factor?

Il pubblico ha deciso che i primi due concorrenti che andranno al ballottaggio sono Joėlle e DADA’. Vediamo tra poco cosa accadrà. A loro si sono aggiunti anche i Tropea e Matteo Orsi.

Alla fine però ad uscire dal gioco è ad essere eliminata è stata dadà. Insieme a lei eliminato anche Matteo Orsi.

Quando va in onda la replica di X Factor e quando vedere la prossima puntata dei live show

Intanto ricordiamo che la puntata di stasera giovedì 10 novembre 2022 sarà visibile in chiaro mercoledì prossimo 16 novembre. Il canale e l’orario sono sempre gli stessi: prima serata, Tv8. Il quarto live di X Factor 2022 vi aspetta invece giovedì 17 novembre 2022 con nuove esibizioni e, purtroppo, nuove eliminazioni. Il cammino verso la vittoria finale diventa sempre più stretto.