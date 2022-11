X Factor 2022, anticipazioni 10 novembre: canzoni del terzo Live, ospiti YUNGBLUD e Sangiovanni

Manca poco per un’altra attesissima puntata di X Factor 2022 con i live che entrano sempre più nel vivo. I primi due concorrenti hanno già abbandonato la competizione e domani sera gli artisti rimasti in gara si sfideranno per evitare l’eliminazione e puntare verso la finale. Ma cosa accadrà in studio? Quali saranno gli ospiti? Ecco allora tutte le anticipazioni.

Sangiovanni e YUNGBLUD ospiti del terzo live di X Factor

Partiamo intanto dagli ospiti, due quelli annunciati fino a questo momento. L’ultimo in ordine di tempo è stato Sangiovanni che salirà così sul palco nel corso della puntata del 10 novembre 2022. Insieme a lui ci sarà anche l’icona rock della generazione Z Yungblud, alias Dominic Richard Harrison. Cantautore e attore britannico ha 25 anni ed ha partecipato anche a diversi programmi televisivi.

Cosa vedremo nella puntata del 10 novembre 2022

Ma cos’altro accadrà nel corso del terzo live show? Intanto si riparte dall’eliminazione di Iako, del roster di Rkomi, che segue quella avvenuta nel primo live di Matteo Siffredi, del roster di Ambra. Due giudici su quattro dunque, Rkomi e Ambra Angiolini per l’appunto, hanno perso così due componenti dei rispettivi team mentre Fedez e Dargen D’Amico sono ancora al completo.

Chi sono i concorrenti ancora in gara a X Factor

Questa la situazione aggiornata dei roster in corsa ai live show:

Ambra Angiolini : I Tropea, Lucrezia ( Matteo Siffredi – eliminato )

: D’Argen D’Amico : Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso Rkomi : Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi ( J acopo rossetto detto Iako – eliminato )

: Fedez: Linda, Dadà, Gli omini (band)

Le canzoni

Annunciati anche gli abbinamenti per le esibizioni della puntata del 10 novembre:

I santi francesi : Ti voglio (Ornella Vanoni) – Roster Rkomi

: Ti voglio (Ornella Vanoni) – Roster Rkomi Joelle : Summertime Sadness (Lana del Ray) – Roster Rkomi

: Summertime Sadness (Lana del Ray) – Roster Rkomi Dadà : I’te Vurria Vasà (brano della tradizione napoletana) – Team Fedez

: I’te Vurria Vasà (brano della tradizione napoletana) – Team Fedez Omini : Brianstorm (Arctic Monkeys) – Team Fedez

: Brianstorm (Arctic Monkeys) – Team Fedez Linda: Still Don’t Know My Name (Labrinth) – Team Fedez

In aggiornamento

Quando va in onda X Factor, come votare e dove vedere la replica su TV8 in chiaro

X Factor vi aspetta ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno e in streaming su tutte le piattaforme dedicate Now Tv e Sky Go. Per votare gli artisti durante i live show è possibile usare l’app ufficiale di X Factor, il sito web, il decoder di Sky oppure i nuovi televisori Sky Glass. La replica in chiaro, sempre in prima serata, viene trasmessa invece il mercoledì successivo alla messa in onda in diretta della puntata di X Factor.