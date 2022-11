X Factor 2022, chi è stato eliminato ieri e cosa è successo nella puntata di giovedì 3 novembre

Seconda puntata dei live show di X Factor 2022 e un altro concorrente che dovrà abbandonare per sempre la competizione. I concorrenti in gara, tra solisti e band, sono rimasti 11 dopo l’eliminazione della settimana scorsa di Matteo Siffredi, del roster di Ambra, che ha perso il ballottaggio tutto “interno” al team proprio della Angiolini, con Lucrezia. E allora, ripartendo proprio da qui, vediamo cosa ci stanno regalando le nuove esibizioni dei live e chi sarà eliminato stasera dopo il televoto e l’insindacabile giudizio dei giudici Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’amico.

Chi è stato eliminato nella seconda puntata dei live di X Factor

Anche oggi, secondo il consueto meccanismo che prevede due o più manche di esibizioni, sarà il televoto del pubblico a decidere chi saranno i migliori e chi, invece, finirà a rischio eliminazione. Stasera, come anticipato in questo articolo, gli artisti hanno ricevuto delle assegnazioni da parte dei rispettivi coach. Ricordiamo che si può votare via web, tramite l’App ufficiale XF2022, oppure usando il decoder Sky o i nuovi Tv Sky Glass. La palla passerà poi ai Giudici che dovranno decidere chi mantenere in gara.

Questi i concorrenti, tra solisti e band (leggi qui tutte le schede con le curiosità dei cantanti in gara), ancora in gioco all’inizio della puntata del 3 novembre:

Ambra Angiolini : I Tropea, Matteo Siffredi, Lucrezia

: D’Argen D’Amico : Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso Rkomi : Jacopo rossetto (Iako), Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi

: Fedez: Linda, Dadà, Gli omini (band)

Ma quali sono stati i concorrenti meno votati stasera? Chi ha dovuto dire addio per sempre alla competizione?

Nella prima manche i meno votati sono stati I Tropea del Roster di Ambra Angiolini che quindi ora sono a rischio eliminazione (passano direttamente al terzo live invece gli altri artisti del primo round di esibizioni: Linda, Dadà, Matteo Orsi, I Santi Francesi, Beatrice Quinta).

Iako è il secondo concorrente meno votato e rischia pertanto di abbandonare la gara. E alla fine, dopo il tilt, è proprio lui ad essere eliminato. Il roster di Rkomi perde così il primo artista.

Quando va in onda la prossima puntata di X Factor e quando ci sarà la replica su Tv8 in chiaro

Ma cosa vedremo tra sette giorni? La gara entrerà ancor di più nel vivo riducendo il tempo che mancherà alla finalissima. La terza puntata dei live show ci aspetta così giovedì prossimo, 10 novembre 2022, con i concorrenti pronti a sfidarsi per evitare l’eliminazione e andare avanti nella competizione. A che ora? Sempre dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Sky Go e Now Tv, ovvero le piattaforme Sky riservate agli abbonati. La replica della seconda puntata dei live invece andrà invece in onda come di consueto su Tv8 in chiaro mercoledì prossimo, 9 novembre.