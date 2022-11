Anticipazioni X Factor puntata del 3 novembre 2022: ospiti, assegnazioni, Morgan, cosa vedremo stasera in tv

Torna stasera, giovedì 3 novembre 2022, l’appuntamento con X Factor, il talent tra i più famosi (e amati) dal pubblico. Dopo l’inizio dei live show la scorsa settimana oggi assisteremo al proseguo della gara che, purtroppo, sancirà l’eliminazione di un altro concorrente. Ma chi tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi perderà uno dei componenti del proprio team?

Cosa è successo nella scorsa puntata dei live di X Factor

Intanto facciamo un attimo il punto della situazione. Stasera si ripartirà infatti dall’eliminazione di Matteo Siffredi del roster di Ambra. Il cantante ha perso lo spareggio per la salvezza e la permanenza in gara con Lucrezia, ovvero i due meno votati delle due sessioni di esibizioni, entrambi del team della Angiolini. Alla fine però è stato Siffredi ad essere stato eliminato.

I concorrenti ancora in gara

Al netto di questa eliminazione tre giudici su quattro, tranne Ambra per l’appunto, possono contare su tutti i propri concorrenti per puntare alla vittoria finale. Questi i concorrenti, tra solisti e band, ancora in gioco:

Ambra Angiolini : I Tropea, Matteo Siffredi, Lucrezia

: D’Argen D’Amico : Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso Rkomi : Jacopo rossetto (Iako), Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi

: Fedez: Linda, Dadà, Gli omini (band)

Le assegnazioni di stasera

Cosa accadrà dunque nella seconda puntata dei live show di X Factor? Chi sarà eliminato? Intanto ecco qualche spoiler. Stasera tornano le assegnazioni con la produzione che ha annunciato i brani con i quali si cimenteranno gli artisti in gara. Come sempre, per ogni manche di esibizione, sarà il pubblico con il televoto ad esprimere le proprie preferenze. Si può votare tramite l’app ufficiale di X Factor, il sito internet, o tramite il decoder di Sky (nonché con i nuovi tv Sky Glass).

Rkomi

Iako (Jacopo Rossetto) canterà Hyper-Balland di Bjork; i Santi Francesi interpreteranno Creep dei Radiohead mentre Joelle (Giorgia Turcato) avrà Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Insomma, un vero e proprio salto nel passato e negli anni ’90.

Fedez

Per Dadà ecco Toxix di Britney Spears, per gli Omini No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys, infine Linda avrà Chasing, brano degli Snow Patrols.

Dargen D’Amico

I Disco Club Paradiso avranno Salirò di Daniele Silvestri. Per Beatrice Quinta Tutti i miei sbagli dei Subsonica. Infine per Matteo Orsi ecco Take on Me degli a-ha.

Ambra Angiolini

Lucrezia, finita al ballottaggio nella scorsa puntata, interpreterà Barbie Girl degli Aqua. Per quanto riguarda i Tropea invece ecco Ray of light di Madonna.

Chi sono gli ospiti della seconda puntata dei live show di X Factor 2022 e quando va in onda

Veniamo agli ospiti. Attesissimo il ritorno di Morgan in studio che celebrerà così la MTV Generation protagonista della puntata di stasera considerando i brani in gara. Ricordiamo che la puntata andrà in onda come sempre dalle 21.15 con diretta su Sky Uno e in streaming sulle piattaforme dedicate Sky Go e Now Tv. Replica in chiaro su Tv8 mercoledì prossimo.