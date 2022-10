X Factor 2022, chi è stato eliminato e cosa è successo nella puntata di giovedì 27 ottobre

Sono iniziati i live di X Factor 2022 ed è già tempo di fare i conti con le prime eliminazioni. Stasera infatti, giovedì 27 ottobre 2022, uno dei 12 concorrenti in gara (tra solisti e band, qui tutte le schede) dovrà abbandonare la competizione e rinunciare al sogno di arrivare alla finalissima. Dopo le esibizioni della prima manche e il televoto, alcuni artisti, tra quelli meno votati, hanno dovuto risalire sul palco per cercare di rimanere in gara. A deciderne le sorti i 4 giudici della nuova edizione: Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi, e Dargen D’Amico.

Chi è stato eliminato nella prima puntata dei live di X Factor

Del meccanismo del programma vi abbiamo parlato in questo articolo. In sintesi ci saranno ci saranno due (o più) manche. Al termine del primo turno i concorrenti meno votati al televoto dovranno esibirsi di nuovo per evitare l’eliminazione. Ricordiamo infatti che, a decidere le sorti dei concorrenti, è, almeno inizialmente, il pubblico attraverso proprio il meccanismo del televoto: le preferenze si possono esprimere via web, sull’App ufficiale XF2022, tramite il decoder Sky o sui nuovi Tv Sky Glass. Dopodiché toccherà ai Giudici decidere chi mantenere in gara. Ma quali sono stati i concorrenti meno votati stasera? Chi, dopo il giudizio insindacabile dei “coach”, ha dovuto dire addio per sempre alla competizione?

Queste le squadre in gara:

Ambra Angiolini: I Tropea, Matteo Siffredi, Lucrezia

D’Argen D’Amico : Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso Rkomi: Jacopo rossetto, Giorgia Turcato, Santi francesi

Fedez: Linda, Dadà, Gli omini (band)

Il concorrente meno votato della seconda manche è Matteo Siffredi che se la vedrà al ballottaggio con Lucrezia, arrivata ultima nel primo giro di esibizioni. In ballo c’è la permanenza in gara. Alla fine ad essere eliminato è stato Matteo Siffredi del roster di Ambra.

Quando va in onda la prossima puntata di X Factor e quando ci sarà la replica su Tv8 in chiaro

Cosa vedremo la prossima settimana? La seconda puntata dei live show andrà in onda giovedì prossimo, 3 novembre 2022, con i concorrenti pronti a sfidarsi per evitare l’eliminazione. Appuntamento come sempre su Sky Uno dalle 21.15 e in streaming su Sky Go e Now Tv. La replica della prima puntata invece andrà in onda su Tv8 in chiaro come sempre mercoledì prossimo, 2 novembre.