X Factor 2022, chi sono i concorrenti che accedono ai Live? La prima puntata giovedì 27 ottobre

Live di X Factor 2022, manca sempre meno. Stasera, giovedì 20 ottobre 2022, sono di scena le Last Call con i quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno scelto i componenti delle rispettive squadre con le quali affrontarsi poi ai live show. Alla conduzione come sempre la bravissima Francesca Michelin. Quali sono allora i concorrenti che accederanno alla fase finale del programma? Ecco le squadre definitive con i 12 artisti finalisti.

Chi sono i concorrenti dei live di X Factor 2022

Occhi puntati sui Giudici di X Factor chiamati alla scelta più difficile: comporre il trio con il quale affrontare i colleghi ai live show sperando di portare uno dei propri artisti alla finalissima. Ma questo significa operare delle scelte talvolta dolorose eliminando praticamente la metà dei concorrenti selezionati nel corso dei bootcamp. Non c’è che dire: una bella responsabilità! Queste allora le squadre definitive che comporranno i team di Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.



La squadra di Ambra Angiolini

Questi i concorrenti usciti dai bootcamp per la Angiolini che è stata la prima ad effettuare le proprie scelte: Cecilia Quaranta (Talea), Matteo Siffredi, I Nervi (band); Francesca Rigoni (Inverno), I Tropea (band), Lucrezia Maria Fioritti. Solo in tre però accederanno ai live: chi? Ecco la squadra definitiva:

I Tropea Matteo Siffredi Lucrezia

La squadra di Dargen D’Amico per i live show di X Factor 2022

Questi i concorrenti invece che si sono sfidati per il team di Dargen D’Amico, il secondo a scegliere: Irene Pignatti (Prim), Martina Baldaccini (Marla), Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e Cinzia Zaccaroni. I Disco Club Paradiso (Band) erano già stati promossi ai live in quanto unico gruppo nel roster di Dargen D’Amico.

Beatrice Matteo Orsi I Disco Club Paradiso (band)



Concorrenti Rkomi live X Factor 2022

Chi ha scelto infine Rkomi? Il cantante, terzo a scegliere, era chiamato a selezionare i tre componenti del suo team tra: Delì Lin, Manal Harchiche (Manel), The violet end (band), Jacopo Rossetto (in arte Iako), Il duo Santi Francesi, Giorgia Turcato (Didì). Questo il suo terzetto con cui accederà ai live:

Jacopo rossetto Giorgia Turcato Santi francesi

La squadra di Fedez

Fedez, ultimo ad effettuare le scelte, era chiamato a scegliere tra Filippo Ricchiardi, alias Fil Ricchiardi, Marco Zanini, Wiem, Gaia Eleonora Cipollaro, alias Dadà, Linda Riverditi mentre per gli Gli Omini (band) il posto ai live era già assicurato in quanto unico gruppo. Queste dunque le scelte definitive di Fedez per i live show:

Linda Dadà Gli omini (band)

Quando iniziano i live di X Factor 2022

La prima puntata dei live show dell’edizione di X Factor vi dà quindi appuntamento a giovedì prossimo, 27 ottobre 2022. La replica in chiaro delle last call è invece prevista per mercoledì 26 ottobre su Tv8 in chiaro.