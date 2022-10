X Factor 2022, anticipazioni 20 ottobre 2022: dove e a che ora vedere le Last Call, le squadre

Anticipazioni X Factor, tutto pronto per la puntata di giovedì 20 ottobre 2022 (non hai visto l’ultima puntata? Niente panico, stasera c’è la replica su Tv8). Si preannuncia una serata infuocata dato che i 4 giudici dovranno scegliere i componenti delle rispettive squadre con le quali affrontare poi i live show. Chi saranno dunque gli artisti che si contenderanno la vittoria finale? Chi verrà eliminato?

Spoiler X factor, come funzionano le scelte dei giudici per i live show

Si tratta infatti dell’ultima chance per accedere alle fasi finale del talent. O dentro, o fuori, non ci sarà appello. Ma chi sceglieranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi? Quest’anno, a rendere il tutto più entusiasmante, ci saranno diverse novità: per la prima volta i Giudici faranno le proprie scelte mentre i colleghi assisteranno in studio. Non solo. Il meccanismo dell’edizione 2022 prevede la presenza del pubblico presso l’Allianz Cloud di Milano che commenterà dal vivo i comportamenti e le decisioni dei giudici.

Chi accederà ai live

La puntata ripartirà dalle scelte operate nel corso dei Bootcamp dai 4 giudici. Sei artisti a testa quelli selezionati che ora si batteranno per arrivare ai live. Tutti si esibiranno davanti al proprio “coach” ma solo in tre su sei potranno accedere alle fasi finali in programma da giovedì prossimo. Inoltre i Giudici entreranno ufficialmente in gara uno contro l’altro e sarà lì che la competizione si accenderà. Chi la spunterà allora? Ecco il video con tutte le anticipazioni intanto delle last call.

Chi sono le squadre dei last call

Le Last Call vedranno alternarsi ed esibirsi sul palco in tutto 24 artisti di cui abbiamo seguito il percorso sin qui. Domani sera però la metà andrà a casa e dovrà abbandonare il talent. Questi i sei artisti per ciascun Giudice (allarme spoiler! Se non hai visto ancora la puntata di giovedì scorso non proseguire) che si batteranno per arrivare ai live.

Chi sono i concorrenti per Fedez

Filippo Ricchiardi, alias Fil Ricchiardi Marco Zanini Wiem Gaia Eleonora Cipollaro, alias Dadà Linda Riverditi Gli Omini (band) – Già promossi ai live show in quanto unico gruppo

Last call Ambra Angiolini

Cecilia Quaranta (Talea) Matteo Siffredi I Nervi (band); Francesca Rigoni (Inverno) I Tropea (band) Lucrezia Maria Fioritti

La squadra di Dargen D’Amico

Irene Pignatti (Prim) Martina Baldaccini (Marla) Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta) Matteo Orsi Cinzia Zaccaroni, I Disco Club Paradiso (Band) – Già promossi ai live in quanto unico gruppo

Chi sono i cantanti scelti nei bootcamp da Rkomi

Delì Lin Manal Harchiche (Manel) The violet end (band) Jacopo Rossetto (in arte Iako) Il duo Santi Francesi Giorgia Turcato (Didì)

Dove e a che ora vedere le Last Call

La puntata delle last call andrà in onda come di consueto su Sky Uno a partire dalle 21.15. In streaming diretta su Sky Go e Now Tv. La replica sarà invece mandata in onda in chiaro su Tv8 mercoledì prossimo, 26 ottobre 2022.