X Factor, anticipazioni puntata di stasera 13 ottobre 2022: oggi i Bootcamp di Ambra e Dargen

A distanza di una settimana, come ogni giovedì che si rispetti anche questa sera su Sky torna l’appuntamento fisso e imperdibile con X Factor, il talent show di successo che vede alla conduzione, dietro le quinte, Francesca Michielin. Sulle poltrone, invece, pronti a giudicare: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, giovedì 13 ottobre? Spazio, ancora una volta, verrà lasciato ai Bootcamp, poi si passerà alle Last Call e, infine, ai Live. Prima di decretare il vincitore di questa edizione.

Stasera a X Factor i Bootcamp di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico

E se la scorsa settimana abbiamo visto i Bootcamp di Fedez e Rkomi, questa sera toccherà ad Ambra e Dargen. Anche per loro, infatti, è tempo delle sedie e delle scelte, con l’obiettivo di formare il proprio roster di talenti. Ad attenderli ci saranno 12 artisti ciascuno, sei sedie da riempire: quando i posti verranno esauriti, ci può essere il temuto ‘cambio’, poi si formerà la squadra definitiva. E i sei scelti arriveranno al penultimo step del programma, le Last Call.

Quando inizieranno i Live di X Factor 2022

Dopo i Bootcamp e le quattro squadre composte da 6 artisti ciascuna, a X Factor sarà tempo delle Last Call. In questo fase, per la prima volta nella storia del programma, ci sarà il pubblicato e verranno scelti i 12 protagonisti, quelli che andranno dritti ai Live Show, che prenderanno il via il prossimo 27 ottobre.

Dove vedere la replica di stasera in chiaro su TV8

In attesa delle Last Call e dei Live, la puntata di questa sera andrà in onda su Sky a partire dalle 21.15 circa. Per vederla in chiaro, invece, bisognerà pazientare ancora un po’ e aspettare il 19 ottobre, quando la seconda parte dei Bootcamp verrà trasmessa su TV8 a partire dalle 21.30 circa.