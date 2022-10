X Factor 2022, stasera la replica dei Bootcamp su TV8: orario e anticipazioni

Ci avviciniamo ai Live di X Factor, ma questa sera su Tv8 andrà in onda la puntata, la prima dei Bootcamp che su Sky è stata trasmessa la scorsa settimana. L’attesa, però, ne vale sempre la pena e chi non è abbonato alla pay tv non deve temere perché le opportunità di seguire il talent show, amatissimo dal pubblico, ci sono. Ma cosa succederà stasera?

Le anticipazioni della puntata di stasera dei Bootcamp su TV8 in chiaro

Questa sera ci sarà il momento tanto ‘ambito’ delle sedie. Sul palco, infatti, torneranno 12 concorrenti per ciascuno dei giudici, che dovranno andare a fare dei roster. E si partirà, quindi, con la selezione. Ad attendere i talenti le famose sei sedie, che una volta riempite dalle decisioni dei giudici daranno il via ai cambi: ogni cantante, infatti, potrà essere sostituito da un momento all’altro. Dietro le quinte, come sempre, la conduttrice Francesca Michielin, che avrà il compito di ascoltare i concorrenti e le loro paure.

A che ora inizia la replica

La replica di questa sera andrà in onda su TV8 a partire dalle 21.30 circa.

Domani su Sky il secondo appuntamento con i Bootcamp

Domani su Sky, dopo la replica di stasera su TV8, andrà in onda la seconda puntata dei Bootcamp: ancora pochi giorni per formare il proprio roster, poi bisognerà lasciare spazio ai Last Call e ai Live, che prenderanno il via a fine ottobre. Lì, poi, si decreterà il vincitore di questa edizione del talent targato Sky, ma amatissimo e seguito dai telespettatori.