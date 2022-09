Dargen D’Amico: ecco perché porta sempre gli occhiali da sole

Dargen D’amico è salito alla ribalta dopo Sanremo e la collaborazione con Fedez. Ora è anche giudice di X Factor. Cosa lo contraddistingue? sicuramente lo stile. Dargen infatti non toglie mai gli occhiali da sole.

Perchè Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali da sole

Dargen D’Amico indossa sempre occhiali da sole. Non importa di che colore siano, quale forma abbiano: lui non li toglie mai. Non c’è un’esibizione del cantante a occhi scoperti, senza lenti. Né esibizioni e né immagini. Non ci sono foto che lo ritraggono senza i suoi occhiali da sole. Un segno di stile che lo contraddistingue.

Di recente però qualcuno gli ha chiesto la motivazione di questa scelta, e lui ha risposto in maniera molto schietta: “La luce mi dà molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi. Poi, uso gli occhiali come segno distintivo al contrario, mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro”. Comodità ma anche stile, ecco perché Dargen non toglie mai questo accessorio.