X Factor 2022: quando e dove vedere la replica della puntata del 15 settembre su Tv8 (in chiaro)

Appassionati di X-Factor, ci siamo. Il talent show tra i più amati della tv è pronto a tenerci compagnia a partire da stasera, giovedì 15 settembre 2022. Con i giudici Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini il programma promette spettacolo assicurato. Ma chi sarà alla fine a vincere la nuova edizione? Tenetevi forte dunque, X Factor sta per decollare!

Quando va in onda X Factor

Come di consueto il programma va in onda ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno. Per vedere X Factor (qui tutte le anticipazioni della prima puntata) sarà dunque necessario possedere un abbonamento alla pay tv Sky. Le puntate saranno trasmesse anche in streaming: su Sky Go, ovvero l’applicazione per smartphone, pc e tablet, oppure, in alternativa, su Now Tv (anche qui con le app dedicate).

Quando vedere le puntate in chiaro su Tv8

Non siete abbonati a Sky? Niente paura. Anche quest’anno infatti il programma sarà trasmesso in differita in chiaro su Tv8. Quando? Ogni mercoledì successivo alla puntata in “diretta” su Sky. Pertanto la replica, di fatto, sarà visibile ‘gratuitamente’ la sera prima della nuova puntata del programma.

La data della replica della prima puntata di X Factor

Considerando dunque che stasera andrà in onda la prima puntata, la replica in chiaro su Tv8 vi dà appuntamento a mercoledì 21 settembre 2022. L’orario è sempre lo stesso, ovvero quello della prima serata del canale a partire dalle 21.15.