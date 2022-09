X Factor 2022, anticipazioni seconda puntata: le audizioni di stasera, dove e a che ora vedere la replica (su TV8)

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, questa sera su Sky andrà in onda la seconda e imperdibile puntata di X Factor, il talent show di successo che per la prima volta vede alla conduzione la musicista e cantante Francesca Michielin. A giudicare i talenti, invece, Rkomi, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez, che è in quel ruolo per la sesta volta. Ma cosa vedremo stasera?

Le audizioni stasera a X Factor 2022

Questa sera a X Factor vedremo ancora una volta le audizioni. Sul palco, quindi, saliranno diversi artisti, comprese le band, che dovranno convincere i giudici. Ottengono il ‘pass’ per lo step successivo quelli che riescono ad accaparrarsi almeno 3 sì su 4. Tra emozioni, siparietti divertenti e tanta musica. La prossima settimana si concluderà questa fase, poi ci saranno due appuntamento con i Bootcamp. Dal 27 ottobre, invece, inizierà la fase dei Live, che porterà alla finale. E al vincitore di questa edizione.

Dove vedere il talent e a che ora

X Factor andrà in onda su Sky a partire dalle 21.15 circa, ma si potrà seguire in streaming (sempre per gli abbonati) su Now e sul portale SkyGO. Per la replica, invece, bisognerà pazientare e aspettare ancora un po’: ogni mercoledì successivo alla puntata su TV8 viene trasmesso l’appuntamento, così il talent potrà essere seguito anche da chi non ha Sky.