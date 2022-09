X Factor 2022, come vedere le Audizioni in diretta tv oggi in chiaro e streaming: orario e giorno replica Tv8

Tutto pronto per la prima e imperdibile puntata di X Factor, il talent show che questa sera prenderà il via su Sky, a partire dalle 21.15. Alla conduzione Francesca Michielin, mentre sulle poltrone, come giudici, troveremo Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Tra novità e cambiamenti, con la certezza che tutto partirà dalle Audizioni: chi riuscirà a convincere i coach?

Dove e a che ora vedere oggi X Factor 2022

X Factor andrà in onda, come sempre, in esclusiva su Sky. Quindi, il talent sarà visibile in diretta agli abbonati: la prima puntata, come già detto, andrà in onda stasera su Sky Uno a partire dalle 21.15, ma si potrà seguire anche in streaming sul portale Sky Go e Now.

Quando andrà in onda la replica su Tv8

Chi non ha Sky, però, non deve preoccuparsi. Con una settimana di ritardo, le puntate verranno trasmesse in chiaro e gratuitamente su Tv8. Le repliche, come accadeva l’anno scorso, andranno in onda il mercoledì successivo sul canale 8 del digitale terrestre.