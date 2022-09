X Factor, anticipazioni prima puntata 15 settembre 2022: giudici, concorrenti e dove vedere le audizioni

L’attesa è quasi finita perché domani, per la gioia di tutti i fan che non vedono l’ora, andrà in onda su Sky la prima (e imperdibile) puntata di X Factor, il talent show che vedrà alla conduzione Francesca Michielin. Sulle poltrone, invece, in qualità di giudici troveremo Dargen D’Amico, Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi, tra non poche novità.

Cosa succederà nella prima puntata di X Factor

Cambiano i giudici e i conduttori, ma non le ‘regole’ del programma. Domani, infatti, la puntata si aprirà con le audizioni: i concorrenti saliranno sul palco, finalmente di fronte al pubblico, si esibiranno e avranno un minuto per convincere i giudici. Per passare al turno successivo, cioè ai Bootcamp, basteranno 3 sì su 4.

A che ora va in onda e dove vedere le repliche

La prima puntata, che si aprirà con le Audizioni, andrà in onda domani, giovedì 15 settembre, in prima serata su Sky Uno a partire dalle 21.15. E ci saranno due episodi che dureranno circa un’ora ciascuno. Il talent, tra l’altro, andrà in onda in diretta tv streaming su NOWTV, mentre per le repliche in chiaro, su Tv8, ancora non ci sono conferme ufficiali. E bisognerà pazientare un po’!