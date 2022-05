X Factor 2022: in giuria anche Manuel Agnelli e Dargen D’Amico?

X- Factor. I cambiamenti sono importanti nella vita: per rinnovarsi, per maturare e per dare sempre il massimo. Il talent musicale X-Factor lo sa bene, e ha preso questa regola alla lettera, soprattutto per quella che sarà la prossima avvincente stagione che si prepara ad affrontare. La ricerca e lo scouting di nuovi talenti è fondamentale per il programma, ma per farlo ci vogliono talenti anche in mezzo alla giuria. Le persone giuste con la giusta sensibilità.

Novità in vista per la giuria di X-Factor

Il format, tra l’altro, lo ricordiamo, negli ultimi anni ha perso un po’ del suo smalto, riducendo di molto gli ascolti nelle ultime stagioni. Proprio per questo si prepara ad una vera e propria rivoluzione della giuria, e di coloro che condurranno la scena. Non è un caso che per la prossima stagione non rivedremo più sulle sedie rosse gli stessi giudici dell’edizione passata come Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. O, quantomeno, non tutti.

Le indiscrezioni sui nomi: Agnelli unico riconfermato

Proprio nelle scorse settimane, lo abbiamo scritto anche noi, era stato annunciato il grande ritorno di Fedez, all’indomani di una delicatissima operazione che ha tenuto tutti i suoi fan con il fiato sospeso per diverso tempo. Ora, però, il rapper si è ripreso alla grande ed è pronto a dare il proprio contributo alla causa.

Proprio nelle ultime ore, alcune indiscrezioni rivelerebbero le importanti novità per la prossima stagione. In particolare, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica Chicche di Gossip ha svelato i nomi dei volti noti che potrebbero comporre la giuria di X Factor 2022. Ovviamente, la rivista sottolinea ancora la presenza ufficiale di Fedez, ma non solo.

I possibili giudici della nuova stagione

Accanto a lui, potrebbe ritornare anche il maestro Manuel Agnelli, che a giudicare dalle indiscrezioni sarebbe l’unico nome riconfermato tra quelli dello scorso anno. La rivista ”Chi” aggiunge anche il nome di Ambra Angiolini, già anticipato da Dagospia e quello di Dargen D’Amico, artista che ha già collaborato con Fedez e che ora si ritrova anche reduce da Sanremo 2022.

Unica certezza: la conferma di Fedez

Non ci rimane, per il momento, che attendere le prossime indiscrezioni o le conferme dei personaggi finora nominati. Al momento, come già anticipato, l’unico ufficiale è solamente il rapper Fedez. L’artista non vede l’ora di iniziare, la sua ultima presenza al programma X-Factor risale al 2018.