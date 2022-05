XFactor: Fedez, Ambra Angiolini… e gli altri giudici? Ecco chi sono

Da poco Chi ha dato conferma dell’addio di Emma Marrone a X Factor e Fedez ha annunciato il suo attesissimo rientro al talent. Dopo questa conferma, che ha fatto letteralmente impazzire tutti, sono iniziate a girare le voci sui possibili nuovi giudici. Chi parla di Ambra Angiolini, chi di Dargen D’Amico (voluto soprattutto da Fedez) e chi di Manuel Agnelli, azzeccandoci.

Nuovi giudici di X Factor

Sembra che quest’edizione riservi davvero tantissime sorprese. A partire dai giudici che quest’anno potrebbero essere completamente diversi. Dopo il meraviglioso choc per la presenza di Fedez, sono spuntati fuori i nomi più improbabili. Ma sembra che qualcuno ci stia azzeccando davvero.

Tra i nomi più gettonati quello di Ambra Angiolini, voluta soprattutto dal pubblico di Twitter che commenta: “La scelta migliore, ci starebbe davvero molto bene”. E per continuare, anche le voci di Manuel Agnelli sembrano essere più che fondate. Dopo la sua ospitata all’Arena di Verona dai Maneskin, tutti lo vorrebbero avere come giudice. E come biasimarli, il successo della band è anche merito suo. Chi però non vedremo sicuramente sarà Asia Argento..

Asia Argento addio a Sky

Asia Argento non avrebbe nessuna intenzione di tornare a X Factor. Dopo l’ultimo episodio in cui è stata mandata via perché denunciata di aver avuto un rapporto con un minorenne non ne vuole sapere niente. Processo a cui poi è risultata innocente perché effettivamente il ragazzo non avrebbe mai dichiarato l’età e dalle foto sembrava essere più grande. La cantante ora si trova in giuria per The Band, il nuovo programma di Carlo Conti ed è molto fiera di esserlo.