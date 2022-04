Choc a The Band, Asia Argento cacciata dalla giuria: ecco perché e cosa ha fatto

Il nuovo programma The Band, di Carlo Conti, sui Rai1, ha fato il suo debutto settimana scorso. Avevamo quindi da poco annunciato la giuria d’onore del programma, composta da artisti validissimi. Probabilmente però i nomi della lista non saranno più gli stessi. Pare che Asia Argento sia stata cacciata di nuovo..

L’inizio di The Band

La prima puntata del nuovo talent di Carlo Conti sembra che stia andando piuttosto bene. I ragazzi in gara sono sempre più motivati, così come i tutor e, soprattutto, i giudici. Il debutto infatti ha raggiunto il 17% di Auditel, un buon traguardo vista la concorrenza Mediaset con l’Isola dei Famosi.

Carlo Conti d’altronde è un presentatore davvero di successo. Anche questa volta la sua professionalità non è passata in osservato e, anzi, è stato sommerso di commenti positivi.

Asia Argento dichiarazioni

Dopo la puntata ci sono state alcune indiscrezioni che dichiarano che la giudice Asia sia stata cacciata dal programma. Un episodio sicuramente non nuovo, dati i precedenti. Questa volta però si tratta di una vera e propria fake news.

Infatti, è stata sì cacciata, ma non da The Band. Nelle scorse edizioni di X Factor, in cui era presente, aveva ricevuto una denuncia da parte di un minorenne con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale. A tal proposito era stata mandata via dal programma per risolvere la questione. Asia, risultata innocente perché il ragazzo aveva nascosto la sua età e non sembrava affatto piccolo, è tornata in tv. Le è stata data una seconda possibilità basata sulle sue esperienze passate e sulla convinzione del presentatore di essere “un ottima giudice”.

