The Band, il talent dei gruppi: in giuria Asia Argento e Gianna Nannini

Finalmente è ufficiale e i giurati del programma “The Band” condotto da Carlo Conti saranno: Asia Argento, Gianna Nannini, Carlo Verdone. Un vero e proprio spettacolo. Dobbiamo aspettarcene delle belle perché questi tre insieme ci faranno morire dal ridere ma anche sognare tantissimo.

Tantissime band saranno giudicate da una giura d’eccezione

Carlo Conti ha annunciato che su oltre 2.000 proposte sono state selezionate sedici band. Tantissimi infatti i ragazzi ai casting che speravano di poter trasmettere la loro musica ad un pubblico vasto come quello della Rai. Un’opportunità ancora più importante data la giuria fantastica e competente che li giudicherà.

Carlo Verdone è stato scelto per omaggiare la sua passione per la musica, per il suo amore verso la batteria e per la sua fantastica collezione di vinili. Per Gianna Nannini non ci vogliono tante spiegazioni, è “semplicemente” la nostra italiana. Asia Argento, che ha già partecipato come giurata a X Factor, ci sorprenderà con il suo carattere eccentrico e imprevedibili.

Gianna Nannini: “Finalmente si farà musica insieme”

“È uno bel segnale per la musica dal vivo. Non sono qui per fare il giudice. Farò critiche costruttive. Sono felice che ci sia questo programma che dà alle persone l’opportunità di fare musica insieme. Una band deve spaccare, suonare e stare insieme. Il rock è un’esigenza fisica e spero che queste abbiano quest’esigenza”

Carlo Verdone: “Il mio consiglio”

“Alle band, ho dato il consiglio di non presentarsi come se stessero ad un supermercato. Il lookconta, serve sfoggiare un po’ di follia. Mi sto divertendo, mi sono preso un mese sabbatico dalla scrittura cinematografica. Non voglio vedere band che copiano i Maneskin”.

Asia Argento: “Questo programma è karmico”

“Ho sempre avuto un rapporto simbiotico con la musica, la ascolto, la suono, la seguo. Questo programma non è un riscatto dopo X Factor, è tutta un’altra cosa. Questo lavoro è karmico, lo facciamo in una maniera più serena, senza fare guerre con altri giudici”.

Chi saranno i tutor

Anche i tutor non scherzano. A guidare i ragazzi saranno: