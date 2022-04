The Band, in arrivo il nuovo programma di Carlo Conti: concorrenti, quando va in onda e come funziona

Dopo il successo dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, Carlo Conti è pronto a ritornare in onda su Rai 1 in prima serata. E questa volta lo farà con una nuova scommessa televisiva e un nuovo programma, The Band, che debutterà venerdì 22 aprile, subito dopo il classico appuntamento con Amadeus e i Soliti Ignoti.

Quanti sono i gruppi in gara a The Band

Protagoniste del nuovo talent show sono ben 8 band, 8 gruppi musicali di diversa origine che si sfideranno in nome del sound e dell’energia. Ai provini si sono iscritti diversi gruppi, dalle tipiche rock band a quelle che propongono pezzi italiani e non ci sono limiti di età e di genere in un programma che ha solo uno scopo: far ripartire la musica dopo anni di pandemia e di stop ai concerti dal vivo.

Le band in gara nella prima puntata

In realtà, come si legge sul comunicato ufficiale, nella prima puntata di venerdì 22 aprile saliranno sul palco 16 band, poi verrà fatta una selezione. I gruppi sono:

Riflesso (Ferrara) e JF Band (Parma)

Living Dolls (Udine)

Achtung Babies (Roma), Isoladellerose (Roma), Gemini (Anagni)

Cherry Bombs (Milano), Xela Unplugged (Gallarate), Dan e i suoi fratelli (Milano), Silent Project (Milano)

N’Ice Cream (Venarotta)

Mons (Collegno), Anxia Lytics (Tortona)

La Chiamata d’Emergenza (Bari)

Rojabloreck (Massa Carrara)

Keller Band (Padova).

Come funziona e chi sono i tutor

Il nuovo programma, che vede alla conduzione Carlo Conti, avrà come ‘sfondo’ il teatro Verdi di Montecatini Terme e i gruppi in gara saranno 8. Nel corso delle puntate sarà possibile conoscere le loro storie, capire come si prepareranno e con qualche brano saliranno sul palco. Ciascuna band, tra l’altro, sarà guidata da un tutor per tutto il percorso: tutor che sarà anche giudice e voterà le esecuzioni degli altri gruppi. Gli 8 ‘insegnanti’ sono:

Giusy Ferreri

Irene Grandi

Dolcenera

Federico Zampaglione

Marco Masini

Francesco Sarcina

Rocco Tanica

Enrico Nigiotti.

Chi sono i giudici

A giudicare le 8 band una super giuria formata da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini. La parte comica, invece, sarà affidata ai Boiler, cioè Federico Basso e Davide Paniate.