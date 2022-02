The Band, cos’è e quando inizia il nuovo show musicale con Carlo Conti

Arriva la primavera e questa porterà con sé una bella ventata di novità anche in televisione. Sì, perché i palinsesti Rai verranno stravolti e presto sul primo canale sbarcherà una nuova trasmissione condotta da Carlo Conti, il ‘re’ indiscusso del venerdì sera.

Quando inizia The Band e come funziona

Stando alle anticipazioni riportate da Davide Maggio, Carlo Conti sarebbe già al lavoro per ritornare in primavera, in prima serata, su Rai 1 con un nuovo show. Stiamo parlando di un programma musicale, The Band, che dovrebbe debuttare presto e dovrebbe essere dedicato alle cover band. La trasmissione potrebbe prendere il via il prossimo 22 aprile, il venerdì successivo alla Pasqua, e potrebbe tenere compagnia al pubblico fino al 13 maggio. Il condizionale resta d’obbligo perché, almeno per il momento, si tratta di indiscrezioni, non ci sono informazioni ufficiali.

Carlo Conti torna in tv

Dopo il successo di Top 10, di Tali e Quali in versione ‘vip’ e quello in versione ‘nip’, che si è concluso pochi giorni fa, presto, quindi, Carlo Conti potrebbe tornare in televisione. Al timone di un nuovo programma targato Rai.