XFactor 16, non solo Fedez: spunta il nome dell’altro nuovo giudice

X Factor. Già il pubblico era stato investito da una sorta di preponderante eccitazione alla notizia di un possibile ritorno del rapper italiano più famoso tra i giudici del talent televisivo targato Sky. Poi, l’eccitazione è continuata a cresce in modo esorbitante quando quell’accenno di notizia è stata definitivamente confermata. Infatti, pare ormai essere una certezza assoluta la presenza di Fedez tra i giudici di X-Factor. Ma le novità per la prossima stagione non finiscono di certo qui.

Dopo Fedez, un altro giudice d’eccezione

Eppure Fedez, che ha un passato davvero molto movimentato, tra cui ricordiamo anche quella delicatissima operazione al fegato, dovrebbe certamente riposarsi, ma questa regola non vale di certo per lui. Fedez ha deciso di ritornare in tutta carica per il pubblico e i suoi fan. Ed eccolo, in prima linea, nuovamente al forma musicale più famoso d’Italia.

Leggi anche: Fedez, torna come giudice di X Factor dopo quattro anni

Chi è il nuovo giudice di X-Factor

Ci sarà, oltre a Fedez, anche un altro giudice nuovo, che andrà a comporre la squadra che guiderà i giovani nelle loro competizioni e a far uscire definitivamente fuori il loro talento celato. Non è ancora definitivo, né ufficiale, ma pare proprio che sarà Ambra Angiolini a diventare il nuovo giudice di X-Factor.

Un cambiamento radicale: tante novità

Così, il rinnovamento del talent potrebbe essere davvero compiuto: dopo tanti anni, ora, la conduttrice potrebbe finalmente sedere la tavolo dei giudici, al fianco di Fedez. E intanto, però, rimangono per ora da confermarei restanti nomi dei colleghi Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton. Il talent show di Sky cambia per rilanciarsi e lo fa davvero in grande stile, certo optando per delle personalità che sono una certezza di successo mediatico e musicale.