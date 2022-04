Fedez a XFactor 2022, l’annuncio ufficiale: ‘bentornato al tavolo dei giudici’

X Factor 2022. Ci sono grandi novità in vista per il format musicale più amato di sempre in Italia. Il talenti firmato Sky riparte, e lo fa in grande stile, proprio dai suoi giudici e conduttori che rappresentano la vera anima del programma. Tante le novità a partire dalla prossima attesissima stagione, che vedrà confermati alcuni volti noti ed amatissimi dal pubblico. Scopriamo insieme le indiscrezioni sulle novità in vista.

Novità in vista per il talent di Sky più amato d’Italia

Nella nuova edizione 2022 potrebbero esserci, dunque, tante novità ad attendere il pubblico televisivo. Di fatto, secondo quanto riferito da alcune riviste, tra cui anche il settimanale Chi, tra i conduttori ecco che Emma Marrone potrebbe lasciare definitivamente il suo ruolo di giudice di gara, nonostante il pubblico ami la sua persona, le sue competenze musicali e quel tocco in più che riusciva a regalare durante le puntate del talent. Secondo quanto riferito dal magazine di Mondadori, l’esperienza della cantante Emma Marrone nel format è giunta al termine. Dopo due stagioni nei panni di giudice, la famosissima cantante sarebbe pronta a lasciare il suo posto e cederlo a qualcun altro.

Il grande ritorno di Fedez: è possibile?

Al suo posto, potrebbe esserci un altro amatissimo volto, storico per X Factor. Proprio lui si, stiamo parlando di Fedez. Per ora nulla di assolutamente certo, ma solamente dei ”rumori” che provengono direttamente dai produttori del famoso programma musicale. Il condizionale rimane un obbligo per il momento, poiché non ci sono ancora notizie ufficiali in merito né da parte del cast della trasmissione né dei diretti interessati.

Le indiscrezioni dalla produzione

Tutto quel che è certo, è che la produzione si stia muovendo in maniera molto decisa per riportare dietro al bancone dei giudici il rapper, da poco uscito da un intervento delicatissimo che ci ha tenuti tutti col fiato sospeso per diverse settimane. Il rapper, lo ricordiamo, eve la sua estrema popolarità anche al talent a cui ha preso parte in passato. Per diverso tempo, è stato giudice: precisamente per 5 stagioni, dall’ottava alla 12esima, ovvero dal 2014 fino al 2018.

Alessandro Cattelan alla conduzione

Anche sul fronte della conduzione del programma, potrebbero esserci dei cambi di regime. Questa volta a riportare la notizia è FanPage, secondo cui, infatti, non sarebbe stato riconfermato nemmeno Ludovico Tersigni. Un cambio, anche questo, inaspettato, dato il suo ottimo esordio nel programma. E, anche qui, potrebbe far ritorno un volto storico: Alessandro Cattelan. Per ora, come dicevamo, si tratta solamente di rumors. Ma i rumors hanno una qualità: quella di indicare almeno che qualcosa si sta muovendo.