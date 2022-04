Come sta Fedez dopo l’operazione: ‘Con la malattia ho perso 10 chili’

Per il cantante Fedez non è sicuramente un periodo facile. Alla fine dello scorso mese ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas per cui ha dovuto subire immediatamente un intervento molto delicato. La ripresa da questa bruttissima vicenda è ancora un po’ in salita. Il cantante ha dichiarato di aver perso 10 chili e le settimane, anche e soprattutto mentalmente, sono difficili da affrontare.

Il cantante si sfoga con i fan

La vicenda è stata raccontata con delicatezza tramite social, sia suoi che della moglie Chiara Ferragni, con l’intento di spronare sempre più persone a fare controlli e stare attenti alla propria salute. La notizia riportata dal cantante ha scioccato decisamente tutti. L’immagine dei Ferragnez invincibili, con una famiglia bellissima e un lavoro dei sogni, per un attimo si è sgretolata nella paura della tragedia.

Fedez da poco tramite una storia su Instagram ha voluto riparlare dell’intervento avuto il 22 Marzo all’ospedale San Raffaele di Milano. “Ho perso quasi 10 chili da quando mi hanno operato. Ho bisogno di rimettermi in sesto di salire sul palco”. La convalescenza non è stata sicuramente semplice. Ma l’amore della sua moglie e dei suoi figli sono stati sicuramente fondamentali per tornare a vivere la vita con la forza e il sorriso di prima.