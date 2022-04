Chiara Ferragni e Fedez, Leone sta male: vacanze di Pasqua interrotte improvvisamente

Purtroppo per Chiara Ferragni e Fedez le vacanze di Pasqua sono state una delusione totale. Ultimamente infatti per i Ferragnez non c’è pace. Dopo la brutta malattia di Fedez i due volevano solo passare dei giorni tranquilli in famiglia ma non ci sono riusciti. Il piccolo Leone è stato così male da dover interrompere la vacanza.

Le vacanze dei Ferragnez

Si sa, la coppia per le festività si supera sempre. Che organizzino qualcosa a casa, in qualche hotel di lusso o in una villa sperduta in un posto stupendo, le loro vacanze diventano eventi impossibili da non seguire sui social. Ma per certi versi qualcosa ultimamente sta andando sempre storto.

La coppia aveva deciso di trascorrere queste giornate di festa in un bellissimo hotel sul lago di Como. Le foto postate da Chiara Ferragni sul suo profilo stavano già facendo innamorare il pubblico. Ma purtroppo dopo pochi giorni a Leone è salita una febbre così alta da impedire il proseguimento delle vacanze.