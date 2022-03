Fedez esce dall’ospedale: ‘Sto bene’

Fedez ha finalmente lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano nelle ultime ore, e con un piena soddisfazione da parte di Chiara Ferragni che ha ha subito postato una foto sui social, in particolar modo su quello più amato dalla coppia e cioè Instagram. Qui, al San Raffaele, era stato di recente operato per un tumore endocrino al pancreas.

Giorni difficili per Fedez: ma ora viene dimesso

Negli ultimi giorni la concitazione era salita alle stelle per le sue condizioni di salute che avevano molto preoccupato i suoi fan e followers. Ma ora, però, sembrano esserci buon notizie per tutti coloro che sono stati in apprensione sino ad ora. Il cantante era ricoverato dal 22 marzo nel reparto solventi, e non se la passava molto bene. Ora, arrivano le prime dichiarazioni a seguito del delicato intervento subito da Fedez, il quale ha subito rassicurato tutti: “Sto bene”, queste le prime parole dette all’uscita dall’ospedale. Accanto a lui, per sostenerlo dall’inizio alla fine, la moglie Chiara Ferragni che non ha mai smesso di stargli vicino in tutti questi giorni.

Gli antefatti e le apprensioni dei fan per l’operazione al pancreas

Qualche giorni fa, Fedez aveva spiegato chiaramente le sue condizioni. Si è sottoposto ad un intervento massiccio, che è durato ben 6 ore, ma aveva già allora voluto rassicurare i suoi fans: “Settimana scorsa ho, mio malgrado, scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas. Uno di quelli che, se non li prendi in tempo non è un simpatico convivente nel proprio organismo diciamo”.

I ringraziamenti per il sostegno: ”Ci vorrà tempo, ma ce la faremo!”

Poi aveva voluto ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di lui, anche attraverso il semplice sostegno psicologico: “Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi, ma ce la faremo! Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi hanno seguito e mi sono stati accanto in questi giorni non proprio facili”.

