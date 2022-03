Come sta Fedez e che intervento ha fatto il cantante. Chiara Ferragni: «Presto a casa»

Come sta Fedez? Fan in trepidante attesa per conoscere le condizioni di salute del cantante dopo l’annuncio in diretta Instagram di una non meglio specificata malattia. Massimo riserbo anche sul tipo di intervento che Fedez ha dovuto subire dopo il ricovero al San Raffaele avvenuto nella giornata di ieri.

Che intervento ha fatto il rapper

Al momento sono davvero poche le notizie che trapelano in merito all’intervento che ha dovuto affrontare Fedez. Poco fa però un’indiscrezione è stata rilanciata da Il Messaggero che, citando alcune fonti rimaste per il momento anonime, parla di «intervento all’addome». Un indizio in più, che trapelerebbe anche dallo stesso Ospedale, ma ancora troppo poco per capire cosa quale intervento abbia subito effettivamente il cantante.

Le condizioni di salute dopo l’operazione al San Raffaele

Da quanto si apprende il cantante sarebbe comunque in ripresa e, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano romano, l’operazione sarebbe riuscita. Adesso sono attese a breve altre comunicazioni ufficiali per saperne di più.

L’annuncio lunedì sera

Sempre sui social lunedì aveva annunciata che quella del giorno dopo sarebbe stata una ‘giornata importante’. Infatti proprio martedì il rapper è stato ricoverato e poi operato all’ospedale San Raffaele di Milano. Ed è qui che, al momento, sarebbe ancora ricoverato.

Che malattia ha Fedez

Al momento, al netto di tutte le informazioni disponibili, non è ancora chiara la patologia che ha colpito il cantante. Lui stesso, nel corso delle ormai famose stories su Instagram di qualche giorno fa, aveva spiegato che sarebbe stato lui stesso, al momento opportuno, a rivelare i particolari sulla sua malattia. Di fatto, ad oggi, al di là delle ipotesi avanzate sin qui, non si hanno notizie ufficiali in merito.

Chiara Ferragni su Instagram: «Presto a casa»

L’influencer e moglie di Fedez Chiara Ferragni ha intanto pubblicato un post nelle scorse ore dove annunciava che il marito sarebbe stato presto a casa. Nella foto c’è tutta la famiglia al completo che ha festeggiato (in anticipo) il primo compleanno della piccola Vittoria dato che oggi, data di nascita della bimba, Fedez non sarebbe potuto essere presente.

Il compleanno della piccola Vittoria (e di Leo): le foto

Scorrendo i post di Chiara Ferragni è possibile vedere altre foto della famiglia con la piccola Vittoria che proprio oggi, mercoledì 23 marzo 2022, compie gli anni. Nei giorni scorsi, esattamente il 19 marzo, invece il primogenito Leone aveva compiuto 4 anni. Un’altra occasione immortalata da un post che – non c’erano dubbi – ha fatto il pieno di likes.