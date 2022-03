Fedez piange in diretta Instagram, l’annuncio choc per la malattia: «Dovevo buttare fuori un po’ di me**a»

Che malattia ha Fedez? Il cantante ha un problema di salute e ha scelto Instagram per annunciarlo ai fan. Le stories sono state pubblicate poco fa ma per il popolo del web è bastato a farle spopolare ovunque. Il video, ancora visibile online, ha commosso tutti.

Che malattia ha Fedez, di cosa soffre il cantante

L’annuncio choc chiaramente ha sconvolto i tantissimi fan ormai da tempo affezionati alla famiglia di Fedez e Chiara Ferragni. Il cantante ha spiegato di aver realizzato il video per “un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose, sperando che faccia bene anche a me”.

«Mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo», ha quindi dichiarato, commosso, Fedez. Per lui, come spiegato nel proseguo delle stories, ora si profila l’inizio di “un percorso importante che dovrò fare“.

Clicca qui per visualizzare le Instagram Stories di Fedez

Qualcuno in questi minuti sta già azzardando le ipotesi più disparate ma la verità è che, al momento, non ci sono elementi certi. Le voci dunque che stanno circolando come ad esempio la sclerosi multipla o un tumore al momento non trovano fondamento come spiegato anche in questo articolo dal noto portale di fact checking Bufale.net.

Chiara Ferragni pubblica una storia sulla malattia del marito

Ad ogni modo, la moglie di Fedez, la nota imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, ha voluto stringersi attorno al momento particolare che sta vivendo il cantante. Sulle sue stories personali ha ricondiviso il post del marito aggiungendo alcune emoticon di incoraggiamento. Questo lo screen della storia.

Fedez annuncia su Instagram di avere una malattia

Nel corso del video, facendo tap tra una storia e l’altra, Fedez a volte si ferma per cercare di rimanere il più calmo possibile, nonostante la tensione emotiva del momento. «Sento di dover raccontare a tutti quanto mi sta accadendo ma non ora perché adesso mi devo stringere alla mia famiglia. Ma in futuro lo farò senz’altro. Racconterò di questa nuova avventura», ha spiegato il cantante.

«Se potrò dare conforto anche solo a una persona, penso allora che questa parentesi della mia vita avrà avuto una sua utilità che adesso, a tratti, non si riesce proprio a dare». Nel salutare i fan Fedez spiega infine che si “sentiva di dover buttare fuori un po’ di me*da” e che , anche “se non sono lucido” è “pronto ad affrontare questo che la vita mi ha messo davanti”.