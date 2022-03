Un cartellone colorato con tanto di dedica speciale. Un gesto davvero commovente quello che i bambini del reparto pediatria hanno dedicato al rapper milanese Fedez. Solo pochi giorni fa infatti il cantante è stato operato a seguito della scoperta di un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Un cartellone colorato per Fedez

‘Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento, e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi’. ‘Con affetto…Disumano!!!’.

Queste le parole che fanno da sfondo al colorato cartellone che i bambini hanno regalato a Fedez. Delle parole semplici ma preziose, che arrivano dritte al cuore.

Oltre alla meravigliosa dedica sul cartellone sono stati incollati tanti cuori colorati, al cui interno ci sono i nomi dei bambini e anche qualche dedica. E infine, come ciliegina sulla torta, il rimando all’ultimo album del rapper che s’intitola proprio Disumano.

La malattia del cantante

Nel corso di pochi giorni la vita del rapper milanese è stata letteralmente stravolta. Lo scorso 22 marzo infatti il cantante ha spiegato ai suoi fan — attraverso delle storie su Instagram — di avere un problema di salute; non specificando tuttavia di cosa si trattasse.

Dopo l’annuncio si sono susseguiti dei giorni di silenzio sui social — quegli stessi strumenti che sia Fedez sia sua moglie Chiara Ferragni hanno da sempre utilizzato per comunicare con i fan — finchè sempre con delle storie su Instagram, Fedez ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine in questo delicato momento; dicendo anche che le giornate successive sarebbero state per lui importanti.

Dopodichè tutto è divenuto più chiaro ed è stato infatto lo stesso Federico Lucia a spiegare di avere un raro tumore neurondocrino al pancres e di esser stato sottoposto ad una delicata operazione della durata di 6 ore postandone poi anche la cicatrice.

