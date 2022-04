Fedez, torna come giudice di X Factor dopo quattro anni

Rieccolo, Fedez, dopo quattro anni, sarà il “nuovo” giudice di X Factor. Dopo cinque anni consecutivi aveva abbandonato il programma ma, ufficiale, quest’anno ha riservato una “bellissima sorpresa” per i fan. Amato, criticato, invidiato, come giudice si è sempre distinto da tutti. Una voce oggettiva, chiara, emozionante che più volte ha portato alla vittoria i suoi talenti.

Fedez a X Factor

Ad annunciarlo è stato proprio lui tramite un post su Instagram. Un video commovente in cui ripercorre tutti i momenti di X Factor: “Avevo solo 23 anni e insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga. Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro ma oggi una cosa la so. Si torna a casa”.

Il rapper ha partecipato al talent per cinque volte, dall’ottava edizione alla dodicesima. Lorenzo Fragola, vincitore nel 2014, era un suo allievo. Ora è pronto per tornare a vivere un’esperienza che facilmente “può scordare”. Nelle scorse edizioni l’abbiamo visto piangere, ridere, arrabbiarsi con gli altri colleghi come Morgan o Manuel Agnelli. Chissà quest’anno come andrà, chissà chi saranno gli altri giudici.

In una storia il cantante ha poi riso dichiarando “questa volta niente spoiler“, ricordando la brutta figura fatta a Sanremo. Ma, attenzione “lui sa già i nomi dei colleghi”.