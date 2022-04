Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Edoardo e Ilona: percentuali, sondaggi e anticipazioni

Dopo l’eliminazione definitiva di Gustavo Rodriguez, che ora dovrà raggiungere la sua famiglia in Italia, e quella ‘provvisoria’ di Lory Del Santo e Marco Senise, che hanno lasciato la Palapa e sono approdati su Playa Sgamada, torna questa sera l’appuntamento fisso del lunedì con l’Isola dei Famosi. Il reality, tutto all’insegna dell’avventura, sta appassionando da oltre 30 giorni migliaia e migliaia di telespettatori, tra prove, sfide sempre più dure e polemiche, che non mancano di certo. Ma chi rischia l’eliminazione?

Chi sono i naufraghi in nomination stasera

A rischio eliminazione, quindi al televoto, sono finiti il simpatico Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, e Ilona Staller, meglio conosciuta come ‘Cicciolina’, che la settimana scorsa ha commosso tutti con la sua storia, dall’infanzia difficile in Ungheria al successo in Italia, fino alla nascita del suo Ludwig. Chi di loro due verrà eliminato e dovrà sbarcare su Playa Sgamada?

Chi viene salvato tra Edoardo e Ilona

Stando ai primi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Edoardo Tavassi, con oltre il 77% delle preferenze. Ilona Staller, invece, con il 22.29%, rischierebbe l’eliminazione: sarà davvero così?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Ora le tribù sono state sciolte, Blind è il nuovo leader e i concorrenti sono in sfida gli uni contro gli altri. Ed è possibile che questa sera, come accade da sempre, Ilary Blasi apra un nuovo televoto flash su Playa Sgamada: chi tra Clemente Russo, Lory Del Santo e Marco Senise dovrà definitivamente lasciare l’isola, le meravigliose acque dell’Honduras, e tornare in Italia?