Ludwig Koons, chi è il figlio di Ilona Staller: età, lavoro, vita privata, fidanzata, Instagram, padre

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Ilona Staller. Conosciamo meglio il figlio!

Chi è il figlio di Ilona Staller

Ilona Staller si è sposata giovanissima con un cliente italiano conosciuto in un albergo di Budapest: è riuscita così ad ottenere la cittadinanza italiana. È stata, poi, legata sentimentalmente allo scultore Jeff Koons: dall’unione è nato il figlio Ludwing Koons, nel 1992. Ludwing intervistato dal programma radiofonico ‘La Zanzara’ ha definito la mamma ‘una donna scomoda’: ha spiegato di aver fatto diversi provini perché il suo sogno è fare cinema, ma è stato spesso rifiutato a causa dell’immagine della madre. Nel 2019 il ragazzo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Chi è la fidanzata

Il figlio dell’ex pornostar è stato fidanzato per ben 10 anni con Soraya Rosselli, attrice e modella.

Chi è Ilona Staller

Ilona Staller (all’anagrafe Anna Elena Staller) è nata a Budapest il 26 novembre del 1951 sotto il segno del Sagittario. Suo padre era un funzionario del ministero dell’Interno ungherese e sua madre un’ostetrica. Tutti conoscono Ilona come Cicciolina: è stata infatti un’attrice a luci rosse. Ha iniziato la sua carriera come modella in un’agenzia ungherese e ha lavorato anche come cameriera. Ha poi iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema: l’esordio è in Incontro d’amore del 1970.