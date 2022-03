Ilona Staller: chi è, età, carriera, libro, altezza, chi è il figlio, marito, Instagram, partito e Isola dei Famosi 2022

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Ilona Staller.

Chi è Ilona Staller, film

Ilona Staller (all’anagrafe Anna Elena Staller) è nata a Budapest il 26 novembre del 1951 sotto il segno del Sagittario. Suo padre era un funzionario del ministero dell’Interno ungherese e sua madre un’ostetrica. Tutti conoscono Ilona come Cicciolina: è stata infatti un’attrice a luci rosse. Ha iniziato la sua carriera come modella in un’agenzia ungherese e ha lavorato anche come cameriera. Ha poi iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema: l’esordio è in Incontro d’amore del 1970.

La carriera

Ilona a soli 15 anni ha vinto il titolo di Miss Ungheria. A poco più di 20 anni ha conosciuto Riccardo Schicchi (con cui è nata una relazione d’amore, non solo professionale) e insieme hanno condotto il programma radiofonico “Voulez-vous coucher avec moi”, sull’emittente privata di Roma Radio Luna. Ha dichiarato di aver avuto circa 2 mila uomini nella sua vita, tra relazioni private e carriera da diva a luci rosse. Per le sue esibizioni ha usato anche altri pseudonimi: Elena Mercuri ed Elena Mercury.

L’arresto, l’elezione

È stata arrestata per oscenità durante uno spettacolo dal vivo nel 1986. Nel 1987 Ilona Staller è stata eletta in Parlamento, dopo essersi presentata nella lista del Partito Radicale: viene eletta onorevole con oltre 22mila voti. Quattro anni più tardi ha tentato nuovamente la strada della politica con Moana Pozzi e il Partito dell’Amore.

Nel 1999 ha raccontato di essere stata a lungo, quando lavorava come cameriera d’hotel, una spia al servizio del Partito Comunista Ungherese.

Da poco ha raccontato di aver dovuto mettere tutto in vendita – biancheria compresa.

Chi è il fidanzato, vita privata e figli

Si è sposata giovanissima con un cliente italiano conosciuto in un albergo di Budapest: è riuscita così ad ottenere la cittadinanza italiana. È stata legata sentimentalmente allo scultore Jeff Koons: dall’unione è nato il figlio Ludwing Koons, nel 1992.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @cicciolina_official vanta oltre 58 mila followers.