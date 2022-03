Gustavo Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, lavoro, altezza, figli, moglie, malattia e Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Jeremias Rodriguez con suo padre Gustavo.

Chi è Gustavo Rodriguez e cosa fa nella vita

Gustavo Rodriguez è il papà di Belen, Cecilia e Jeremias e proprio con quest’ultimo ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi. Sappiamo che è argentino e che da tempo, per stare vicino alla famiglia, si è trasferito a Milano con la moglie Veronica Cozzani. Sappiamo che era pastore di una chiesa Anglicana e che ora fa il nonno a tempo pieno, adora Santiago e la piccola Luna. Gustavo, inoltre, è un bravissimo musicista e che spesso ha accompagnato la figlia Belen in diversi duetti, anche in televisione: sa suonare la chitarra e il violino.

La malattia e il ricovero

Il 16 dicembre del 2018 Gustavo Rodriguez è stato ricoverato dopo uno strano episodio che lo ha visto protagonista. Sì, perché avrebbe urlato e lanciato oggetti dal balcone, a Milano, ma cosa è davvero successo ancora non è chiaro. C’è chi ha parlato di una crisi, di un crollo emotivo, ma nulla è mai stato confermato. O smentito!

Chi è la moglie Veronica Cozzani

Gustavo Rodriguez è sposato con Veronica Cozzani, madre dei suoi tre figli. Di lei sappiamo che è nata nel 1963 a Buenos Aires e che è stata a lungo un’insegnante di sostegno. Oggi vive a Milano con il marito e sono nonni a tempo pieno.

