Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen all’Isola dei Famosi: chi è, età, altezza, Instagram e vita privata

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Jeremias Rodriguez con suo padre Gustavo.

Chi è Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen

Jeremias Rodriguez è nato a Buenos Aires, in Argentina, l’11 novembre del 1988. Ha 33 anni, è alto 1,90 cm e pesa 80 kg. E’ il fratello di Belen, nota showgirl, e Cecilia, anche lei influencer e personaggio televisivo. Jeremias ha già partecipato all’Isola dei Famosi, ma ancora prima aveva preso parte al Grande Fratello Vip insieme a sua sorella Cecilia. Poi, ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove è stato eliminato dopo 3 puntate. Ora ci riprova in coppia con l’adorato papà Gustavo!

Chi è la fidanzata attuale Deborah

Dall’estate del 2020 Jeremias è fidanzato con Deborah Togni e, stando alle foto che pubblicano sui social, sono affiatatissimi, complici e innamorati. In passato il bel modello e influencer ha avuto molte relazioni: ha frequentato Ilaria, una ristoratrice italiana residente a New York, Soleil Sorge, ex concorrente del GF VIP e ora è felice al fianco della bella Deborah.

Instagram Jeremias Rodriguez

Ha un profilo Instagram e con l’account @jeremiasgr vanta oltre 600 mila followers. Nel suo account non mancano le foto con la sorella, così come della sua vita privata. Ecco di seguito qualche altro scatto.