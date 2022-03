Blind all’Isola dei Famosi 2022: età, carriera, canzoni, fidanzata, Instagram, X Factor

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche il cantante ed ex partecipante di X Factor Blind.

Chi è Blind, carriera e canzoni

Blind, all’anagrafe Franco Rujan, è nato a Perugia nel 2000. Ha 22 anni, ma non sappiamo con esattezza la data di nascita. E’ un rapper ed è cresciuto nella periferia della sua città, nella zona di Ponte San Giovanni. Ha avuto un’infanzia difficile, ha dovuto fare i conti con i litigi dei genitori per problemi economici e ha rischiato, una volta adolescente, di finire in un brutto giro. Nel 2021, nel suo libro ‘cicatrici’ edito da Mondadori, il giovane ha raccontato di come a 15 anni era già dipendente dalla droga e di come, pur di ottenerla, era disposto a tutto. Anche a rubare. A salvarlo è stata la sua fidanzata Greta.

La partecipazione a X Factor 2020

Un’infanzia e un’adolescenza complicate fino alla partecipazione al talent show X Factor 2020 per ‘riscattare me e la mia vita’ ha detto Blind. Alle audizioni si è presentato con l’inedito Cuore nero, canzone scritta dopo la fine della storia d’amore con la fidanzata storica, mentre ai Boot Camp è salito sul palco con l’inedito Cicatrici. Emma Marrone ha deciso di portarlo con sé ai live ed è arrivato fino alla finale, perdendo però all’ultimo contro Madame.

Chi è la fidanzata, vita privata

Blind è stato fidanzato con Greta. I due sono stati molto legati perché è stata la ragazza la sua ancora di salvezza nel periodo più buio della sua vita, quello fatto di droga e furti.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @blind_psg vanta 156 mila followers.