Carlo Conti: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figlio, Instagram, ultime notizie, altezza, The Band

Tutto pronto per il solito appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma in onda dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, anche il noto conduttore Carlo Conti, che questa sera ritornerà su Rai 1 in prima serata con il talent show ‘The Band’.

Dagli esordi ai successi di Carlo Conti

Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo del 1961 da Giuseppe e Lolette e oggi è un noto conduttore e autore televisivo. A soli 18 mesi è rimasto orfano di padre, che è morto a causa di un tumore ai polmoni, poi una volta terminati gli studi di ragioneria, Carlo ha ottenuto un posto fisso come bancario, ma nel 1986 si è dimesso per inseguire la sua passione in radio.

Ha mosso i primi passi nel mondo delle radio locali, poi nel 1978 ha iniziato la sua attività di disc jockey e speaker. Agli inizi degli anni ’80 ha diretto Lady Radio, poi nel 1981 ha avuto modo di conoscere, presentato Un ciak per artisti domani, programma da lui scritto e condotto, Leonardo Pieraccioni, con il quale nel 1986 ha creato la prima di una lunga serie di trasmissioni comiche, dove ha esordito anche Giorgio Panariello (suo compagno di scuola). Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, non solo in radio. Ma anche in televisione.

La carriera come conduttore

Carlo Conti nel 1985 ha esordito in Rai con la conduzione del programma musicale Discoring, poi ha condotto un nuovo show comico e ha portato in giro per l’Italia un suo spettacolo, che ha riscosso ottime critiche. Dal 1991 al 1993 ha condotto su Rai 1 Big, poi Miss Italia, Su Le Mani, Va ora in onda, Cocco di mamma. Carlo Conti, per un periodo, è stato anche il volto di Domenica In, de L’Eredità e recentemente lo abbiamo rivisto in prima serata al timone di Tale e Quale Show, uno dei programmi più camaleontici e divertenti di sempre.

Carlo Conti, tra l’altro, è stato direttore artistico e conduttore di Sanremo per ben tre edizioni, quelle del 2015, 2016 e 2017.

Chi è la moglie Francesca, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Carlo Conti vive a Firenze e il 16 giugno del 2012 ha sposato Francesca Vaccaro, una costumista. Dalla loro unione, l’8 febbraio del 2014 a Firenze, è nato Matteo. Carlo Conti ha perso il padre quando era ancora piccolo ed è cresciuto con la moglie Lolette, morta nel 2002 per un infarto. Sappiamo che è tifoso della Fiorentina e che è anche noto per la sua abbronzatura, da fare invidia a tutti.

Il Covid e come sta oggi

Carlo Conti ha avuto il Coronavirus ed è stato anche ricoverato in ospedale. Fortunatamente ora sta bene e quella brutta esperienza fa parte del passato.

Instagram: Carlo Conti punta sui social

Carlo Conti è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale (@carloconti.tv) vanta 342 mila followers.