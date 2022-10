Replica X Factor su TV8: ecco a che ora, le anticipazioni di mercoledì 19 ottobre

X Factor. La nuova edizione del talent è totalmente rinnovata: nuova giuria e nuova conduttrice ma, come sempre, l’amore per la musica e il desiderio di fare strada in questo ambiente restano i punti fermi dei concorrenti della trasmissione. Ora, la quinta puntata della nuova edizione di X Factor è andata in onda giovedì 13 ottobre su Sky Uno alle 21.15.

X Factor: in onda su Sky la quinta puntata

Come anticipato, la quinta puntata di X Factor è andata in onda lo scorso giovedì. Ve la siate persa? Non preoccupatevi! Oltre al fatto che è possibile guardare le puntate su Sky in qualsiasi momento grazie alla modalità on demand o utilizzare il servizio Sky Go oppure, ancora, servirsi del servizio streaming su Now, le repliche del talent musicale vanno in onda gratuitamente anche su Tv8.

La replica su Tv 8

Ebbene si, avete sentito bene! È possibile guardare gratuitamente le repliche di X Factor anche su Tv8. Infatti, anche quest’anno il programma sarà trasmesso in differita in chiaro su Tv 8 ogni mercoledì successivo alla puntata andata in onda su Sky. Pertanto, di fatto, la replica sarà visibile gratuitamente la sera prima della nuova puntata del programma. Conti alla mano, dunque, la replica della quinta puntata del talent musicale verrà trasmessa su Tv 8 questa sera.