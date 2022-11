X Factor 2022, stasera la doppia eliminazione: come votare e cosa vedremo, le anticipazioni

Tutto pronto per una nuova puntata di X Factor, stasera in onda il terzo live. Tra le anticipazioni e gli spoiler una novità abbastanza importante: sì perché, da quanto si apprende, saranno ben due, anziché una soltanto come di consueto, le eliminazioni! Ricordiamo che, ad oggi, sono 10 i concorrenti rimasti in gara. Ma chi tra loro dovrà abbandonare la competizione?

Anticipazioni X Factor 2022 puntata del 1o novembre

Stasera infatti andrà in onda uno spietato (e senza esclusione di colpi) tutti contro tutti. Nessuno potrà essere certo della permanenza nella competizione fino all’ultimo istante. A sfidarsi, come sempre, saranno i team dei giudici Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi. Nei precedenti due live hanno già lasciato il palco Matteo Siffredi, del roster di Ambra, e Iako, del team di Rkomi. Chi li seguirà allora? Vediamo intanto quali canzoni sono state assegnate ai ragazzi per la puntata di oggi. Per il resto l’appuntamento è per stasera dalle 21.15 su Sky Uno (replica mercoledì prossimo in chiaro su Tv8).

Chi sono i concorrenti ancora in gara

Arrivati al terzo live show questa la situazione delle squadre in gara. Ambra Angiolini può contare ancora su I Tropea e Lucrezia (Matteo Siffredi è stato invece eliminato); D’Argen D’Amico ha ancora il roster al completo: Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso sono infatti ancora tutti in gara. Rkomi ha dalla sua Giorgia Turcato (Joelle) e i Santi francesi mentre ha perso la scorsa settimana Jacopo Rossetto, ovvero Iako che è stato eliminato. Infine Fedez che è l’altro giudice con ancora tutti gli artisti in corsa per la vittoria finale: parliamo di Linda, Dadà, Gli omini (band).

Canzoni terzo live X Factor

Decise anche le canzoni con le quali i concorrenti si sfideranno stasera sul palco. Per I santi francesi Ti voglio (Ornella Vanoni) mentre Joelle avrà Summertime Sadness (Lana del Ray). Questo per il roster di Rkomi. Vediamo gli abbinamenti per Fedez: Dadà, I’te Vurria Vasà (brano della tradizione napoletana), Omini, Brianstorm (Arctic Monkeys), Linda, Still Don’t Know My Name (Labrinth). Passiamo ad Ambra Angiolini: Lucrezia canterà Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli), I Tropea avranno invece Luna (Verdena). Chiudiamo con Dargen D’Amico: Matteo Orsi, Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco), Beatrice Quinta, Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti) e i Disco Club Paradiso con Laura non c’è (Nek).

Come votare

A decidere chi dovrà continuare il percorso e chi invece dovrà tornare a casa sarà, come di consueto, almeno all’inizio, il pubblico. Le modalità di voto sono note: è possibile usare l’app ufficiale di X Factor (X Factor 2022 disponibile negli store Android e Apple), il sito web, il decoder di Sky oppure i nuovi televisori Sky Glass.