X Factor, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 17 novembre

Manca sempre meno alla finalissima di X Factor con i concorrenti proiettati ormai verso il rush finale. Nella puntata di giovedì 17 novembre 2022, in onda come sempre in esclusiva su Sky, un altro concorrente ha dovuto abbandonare la competizione dicendo così addio al suo sogno. Ma chi, tra i giudici Fedez, Rkomi, Ambra e Dargen D’Amico, ha dovuto rinunciare ad uno degli artisti? Ecco allora quello che è successo nel corso del quarto live.

Chi è stato eliminato nel quarto live di X Factor 2022

Alla fine è stata Lucrezia Maria Fioritti, della squadra di Ambra a dover abbandonare X Factor. La cantante non è riuscita a battere i Tropea, con i quali era finita al ballottaggio. Vediamo, dunque, come sono adesso le squadre:

Fedez: Dadà e Omini

Ambra: Tropea

Dargen D’Amico: Beatrice Quinta e Disco Club Paradiso

Rkomi: Joelle e Santi Francesi.

