Quali sono film e serie tv più visti su Netflix nel 2022? La classifica completa

Il 2022 è ormai quasi finito ed è tempo di fare un bilancio dell’anno trascorso. Anche Netflix deve fare un resoconto dei dati della sua piattaforma e capire cosa ha funzionato e cosa no. Ecco quali sono i film e le serie tv più viste durante quest’anno su Netflix con la classifica completa dei migliori film.

Le serie tv più viste su Netflix nel 2022

Le serie tv su Netflix sono le più amate e la piattaforma digitale ha visto un bottino d’incassi per questo 2022. La classifica dei dati rilasciati si basa sul numero di ore viste nei primi 28 giorni dal rilascio di una serie. Ecco la classifica delle serie tv più viste.

Classifica delle serie tv (in lingua inglese) più viste

Non serve una classifica ufficiale per capire quali siano le serie tv che tutti noi abbiamo visto e di cui parliamo sempre. Alcune di queste sono slittate in cima alle classifiche e da lì non si sono più mosse, diventando record d’incassi. Molte serie sono originalmente in lingua inglese, quindi ecco la classifica completa delle serie tv in inglese più viste nel 2022:

Stranger Things (quarta stagione) Mercoledì s.1 DAHMER: Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer Bridgerton s.2 Inventing Anna Ozark 4 The Watcher The Sandman The Umbrella Academy 4 Virgin River 4 Classifica delle serie tv (non in inglese) più viste Tra le serie tv più viste su Netflix nel 2022, dopo quelle inglesi spiccano le serie spagnole: il successo di Elite 5, Entrevias e Benvenuti a Eden. Questo lascia intendere che la comicità spagnola sta conquistando tutto il mondo e queste 3 serie sono state anche il top globale per alcuni giorni. Ecco la classifica completa: All of us are dead Avvocata Woo Palpito Till Money Do Us Part Elite 5 Chi scherza col fuoco The empress Business Proposal Entrevias Benvenuti a Eden.

Netflix: dal 2023 si pagherà per condividere la password del proprio account I film più visti su Netflix nel 2022 Sebbene la serialità dei film a puntate abbia ormai conquistato tutto il mondo, la filmografia mantiene il suo grande pubblico di spettatori. Siete curiosi di sapere quali sono stati i film più visti su Netflix durante quest’anno? Ecco la classifica.

Classifica dei film (in inglese) più visti nel 2022

Tutti noi abbiamo almeno sentito parlare di questi film che hanno fatto il giro del mondo e sono schizzati in cima alle classifiche dei film più visti su Netflix. The Gray Man è il film inglese più visto nel 2022: è stato visto per quasi 300 milioni di ore nei primi 6 giorni della sua uscita.

The Gray Man The Adam Project Purple Hearts Hustle The Tinder Swindler The Sea Beast Enola Holmes 2 Senior Year The man from Toronto

Classifica dei film (non in inglese) più visti nel 2022

Non soltanto i film in lingua inglese sono in cima alle classifiche, ma quest’anno ha visto un grande successo dell’animazione digitale. Chi non rimarrebbe affascinato da mondi creati interamente a mano, con alcuni software ma soprattutto tanta fantasia? Ecco perché Troll è il film (d’animazione) più visto in assoluto su Netflix, guardato per oltre 150 milioni di ore nei primi 28 giorni dall’uscita.