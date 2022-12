Mercoledì 2 si farà? Data di uscita e anticipazioni sulla seconda stagione della serie di Tim Burton

Da qualche giorno è disponibile su Netflix una nuova serie chiamata Mercoledì che sta spopolando molto nel nostro paese. Divisa in 8 episodi, Mercoledì, racconta le vicende di Mercoledì Addams, figlia della famosa Famiglia Addams, mandata alla Nevermore Academy, un collegio per “reietti” dotati di poteri soprannaturali. Gli episodi oltre a parlare dell’adattamento della piccola alla nuova scuola, è incentrata anche sulla risoluzione di un caso di omicidio che ha colpito i suoi genitori 30 anni prima. Sebbene la serie sia basata sulle gesta di Mercoledì, i personaggi famosi dell’intera famiglia sono comunque parte integrante della serie.

I rumors su Mercoledì 2 di Tim Burton

Mercoledì interpretata dall’attrice Jenna Ortega sta spopolando in tutto il mondo. Anche nel nostro paese ha assunto man mano sempre più popolarità ed ora si attesta da giorni nelle prime posizioni di quelle più guardate in Italia. Questo articolo non intende spoilerare le vicissitudini della prima stagione ma vale la pena dire che al termine degli 8 episodi saranno ancora diversi i punti aperti non risolti. Premesso che al momento non ci sono ancora notizie ufficiali di una seconda stagione in programma, i punti aperti lasciano intendere che possa esserci un sequel.

Non esistono notizie ufficiali riguardo una seconda stagione di Mercoledì. Netflix non ha ancora sciolto le riserve visto che di solito la famosa piattaforma streaming non concede subito nuove stagioni alle sue serie di successo. Poiché la trama non è prelevata da un libro o da un film che prevede magari già un piano per più stagioni, bisognerà lavorare all’intera scenografia ex novo. L’impressione è che molto si deciderà in base al successo della prima stagione. Se Netflix si riterrà soddisfatta della popolarità assunta, molto probabilmente darà mandato di iniziare a lavorare su un sequel. Siccome i primi dati in arrivo da tutto il mondo sono molto confortanti, tutto lascia pensare che alla fine una seconda stagione ci sarà.

Il co-creatore Alfred Gough, ha rivelato di aver già discusso della prospettiva di una seconda stagione, poiché ritiene che “ci sia sicuramente molto altro da esplorare nel mondo degli Adams”. Netflix di solito rinnova gli show entro 3 mesi dalla pubblicazione. Per questo maggiori notizie potremmo riceverle intorno a febbraio 2023. Vedremo se sarà poi lo stesso regista Tim Burton a guidare il nuovo lavoro oppure no.

La possibile uscita della seconda stagione

Una volta che potrebbe essere annunciata una seconda stagione di Mercoledì, l’attesa per la messa in onda potrebbe essere anche abbastanza lunga. Come detto bisognerà lavorare in primis a tutta la scenografia, poi si dovrà lavorare alla produzione delle scene. Netflix ha ufficialmente annunciato la prima stagione nel febbraio 2021, mentre le riprese sono iniziate nel settembre 2021. La pubblicazione è avvenuta circa 1 anno dopo.

Anche per Mercoledì 2 potrebbe essere necessario attendere almeno 1 anno prima della sua messa in onda. Tuttavia, Mercoledì è un caso particolare, dato che i contenuti della Famiglia Addams sono tipicamente pensati per le uscite autunnali. Per questo provando ad ipotizzare una data possiamo dire fine 2023 o addirittura inizio 2024. Quanto ai personaggi che potrebbero essere protagonisti nella seconda stagione possiamo dire che quasi tutto il cast sarà riconfermato, a partire da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Fred Armisen, che interpretano rispettivamente Morticia, Gomez, Pugsley e Fester Addams. Alcuni invece non ci saranno a causa dell’uscita di scena nella prima stagione.