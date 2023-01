A che ora esce la seconda stagione di Ginny & Georgia su Netflix? Trama e cast

I fan possono tirare un sospiro di sollievo perché l’attesa è finita ed è tutto davvero pronto per la seconda e imperdibile stagione di Ginny & Georgia, la serie tv di Netflix che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. E che ora torna sulla piattaforma in streaming con altri episodi da non perdere.

Catalogo Netflix gennaio 2023: quali sono le serie in uscita, titoli e date

Cosa era successo nella prima stagione di Ginny & Georgia

La seconda stagione di Ginny & Georgia, dopo mesi di attesa, sarà disponibile dalle prime ore del mattino di oggi, giovedì 5 gennaio, quasi sicuramente a partire dalle 9, come succede per tutte le serie tv. I fan, che hanno visto la prima stagione a febbraio del 2021, hanno dovuto pazientare un po’, ma ora sulla piattaforma in streaming stanno per tornare le avventure di Ginny e Georgia. Tra nuove sfide e segreti che vengono a galla.

Il tempo, però, è passato e molti avranno sicuramente un vuoto di memoria. Cosa è successo nella prima stagione? La serie tv, per chi non lo sapesse, racconta la storia della 15enne Ginny e di sua madre Georgia, che decidono di trasferirsi in una cittadina del New England. Ma il passato di Georgia torna presto a galla: Ginny, infatti, alla fine della prima stagione ha scoperto tutta la verità. Sua madre è un’assassina: ha ucciso suo marito Kenny, perché aveva abusato della figlia.

Le anticipazioni della seconda stagione

Nella seconda stagione, quindi, si ripartirà da lì. Da quella verità. Ginny deve capire come vivere con una madre assassina, che ha ucciso quell’uomo per proteggerla. Ma il passato non molla e tornerà a fare capolino nelle vite delle due donne: cos’altro succederà? Non ci resta che seguire i nuovi e imperdibili episodi, che sono in totale 10. E che saranno disponibili su Netflix dalle 9 di mattina del 5 gennaio!

Il cast

Nel cast, oltre alle protagoniste Gentry (che interpreta Ginny) e Howey (Georgia), ritroviamo: Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Raymond Ablack, Chelsea Clark, Katie Douglas. Come new entry Aaron Ashmore, che interpreterà l’ex fidanzato di Georgia.