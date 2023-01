Domenica In, anticipazioni 8 gennaio 2023: chi sono gli ospiti di Mara Venier, tutte le interviste

Domenica In è in arrivo con la seconda puntata del 2023, che si preannuncia essere una delle più ricche dell’anno, con ospiti attesissimi e grandi volti della tv italiana. Ogni domenica non è tale senza l’appuntamento fisso con “zia Mara” alle ore 14 su Rai 1, ma ecco chi sono gli ospiti di domani e quali sono tutte le interviste in programma.

Tutti gli ospiti di Domenica In

Come ogni domenica dal 1976, alle 14 inizia l’imperdibile appuntamento su Rai 1 con Domenica In. Mara Venier, padrona indiscussa del programma, è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata. Per la diciottesima puntata.

Ezio Greggio e tanti altri volti noti

Il primo ospite speciale è proprio Ezio Greggio, che Mara intervisterà sulla sua carriera in tv e anche sulla sua vita privata. Il conduttore di Striscia la Notizia si racconterà tra carriera, aneddoti e vita privata, poi presenterà il suo libro autobiografico ‘Numero 1’, edito da Solferino. Un’altra ospite attesissima è Luisa Ranieri, che sta facendo sognare i telespettatori Rai con la nuova amatissima serie “Lolita Lobosco“. Proprio da domani, infatti, andrà in onda proprio la prima puntata della seconda stagione, di cui l’attrice protagonista potrà rivelare i dettagli in anteprima. Ci sarà anche l’attrice Rocio Morales, che presenterà il suo nuovo romanzo ‘Dove nasce il sole’. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, ci saranno i Boomdabash, attualmente in voga nel panorama musicale italiano. Come stanno creando il loro successo? Dove prendono ispirazione per la loro musica? Questo e molto altro lo racconteranno domani alla zia Mara.

L’intervista ad Antonio Albanese

Ma non finisce qui. In studio ci sarà anche Antonio Albanese per parlare del nuovo film “Grazie Ragazzi” diretto da Riccardo Milani, che accompagnerà l’attore in studio. Mara Venier intervisterà i due sulla regia e il set del nuovo film italiano. Sugli schermi Rai, poi, è in arrivo anche una nuova miniserie dal titolo: “Il nostro generale“, dedicato alla lotta contro la mafia di Carlo Alberto Dalla Chiesa e il suo interprete Sergio Castellitto rilascerà un’intervista a Mara.