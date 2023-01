Striscia la Notizia, perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa? Il motivo e quando tornerà in studio

Al famosissimo bancone di Striscia la Notizia è dalla metà di dicembre che vediamo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti condurre la trasmissione da due postazioni differenti: il primo dei due si trova, come di consueto, negli studi di Striscia la Notizia, Iacchetti, invece, in smart working diremmo, cioè dalla scrivania di casa. I motivi della sua lontananza fisica sono dovuti a piccoli problemi di salute, un’influenza che l’ha costretto a rimanere a casa e quindi evitare il lavoro in presenza dopo i pochi giorni dal rientro in televisione. Quando era rientrato al timone della trasmissione era precisamente il 12 dicembre 2022: il suo fermo aveva costretto la produzione a sostituirlo prima con Enrico Beruschi e, successivamente, con uno schermo a mezzo busto che potesse consentire il collegamento direttamente da casa sua.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano a Striscia la Notizia lunedì 12 dicembre 2022: ‘Siamo amici da 29 anni’

Striscia la Notizia: cosa è successo ad Enzo Iacchetti

Dunque, sono settimane che la storica e insostituibile coppia di Striscia si ritrova separata da un conduzione inconsueta, potremmo dire: uno schermo a mezzo busto poggiato alla postazione dell’ironico Enzino Iacchetti, il quale, vestito come sempre di tutto punto, ha continuato a condurre la trasmissione collegandosi dalle diverse stanze del suo appartamento per non lasciare Ezio Greggio da solo, e quindi senza perdersi nemmeno una puntata. Il pubblico, però, dopo tutte queste settimane si sta chiedendo il perché di una convalescenza così lunga e prolungata nel tempo. Cosa è successo ad Enzo Iacchetti di così grave da costringerlo tutti questi giorni a casa?

Ecco la risposta

Ma nessun pericolo e nessuna problema grave, la risposta è molto più semplice di quanto sembri: dovete sapere che le puntate di Striscia la Notizia sono registrate, e quindi quello che sembra durare settimane in realtà è soltanto il frutto di un lavoro che ha voluto ottimizzare le giornate di lavoro. Iachetti, insomma, è rimasto a casa, ma si è continuato a registrare le puntate, senza perdere tempo.

