Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti sta male: Enrico Beruschi nuovo conduttore al fianco di Greggio

Sono in corso rivoluzioni importanti nel dietro le quinte di Striscia la notizia per quanto riguarda la puntata di stasera, giovedì 15 dicembre. Come si legge infatti da vari siti legati all’informazione televisiva, uno dei due conduttori è costretto a saltare la conduzione di stasera perché non sta del tutto bene.

Striscia la Notizia, Enrico Beruschi sostituisce momentaneamente Iacchetti

Per questo motivo Antonio Ricci e tutta la rete hanno cercato un sostituto che potesse affiancare Ezio Greggio nel nuovo appuntamento. Ebbene come segnala il sito sopracitato il conduttore scelto è Enrico Beruschi e per lui si tratta di un esordio dietro il bancone alla conduzione del tg satirico più famoso d’Italia. Nonostante dunque l’imprevisto dell’ultimo minuto la puntata di stasera è salva ed Ezio Greggio non dovrà condurre da solo ma avrà un partner d’eccezione.

Quella che si formerà stasera dietro il bancone del tg satirico non è del tutto una coppia inedita. Infatti negli anni Ottanta Ezio Greggio e Enrico Beruschi erano due personaggi cult del celebre Drive In. Per loro dunque sarà un ritorno ma in un programma nuovo. Enrico Beruschi, che ha 81 anni, ha da poco festeggiato ben cinquant’anni di carriera. Gli esordi sono del 1972 quando lasciò un inizio di carriera importante come dirigente industriale per approdare al Derby Club di Milano. Da quel momento non si è più fermato ed ha vissuto un vero e proprio boom di successo negli anni passati. Tra i programmi più importanti c’è sicuramente Drive In ma nel ’79 è approdato anche al Festival di Sanremo. Stasera infine sostituirà Enzo Iacchetti per un ritorno in grande stile.

Tornato a Striscia la notizia soltanto da lunedì il co-conduttore deve già subire una battuta d’arresto. C’è da dire che già durante la puntata di Verissimo di sabato Iacchetti era apparso molto pallido e la stessa Silvia Toffanin gliel’aveva fatto notare. Ieri sera, poi, il conduttore si è presentato in collegamento da casa e aveva condotto la puntata in video. Sul sito di DavideMaggio.it il pubblico viene rassicurato e c’è scritto che il co-conduttore del tg satirico di Canale5 sta bene. Tuttavia al momento non è noto quando tornerà ad affiancare Ezio Greggio e se la presenza di Enrico Beruschi sia momentanea oppure se la sostituzione durerà per più giorni.