Enzo Iacchetti: chi è, età, carriera, vita privata, figlio, Instagram, moglie, fidanzata

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Enzo Iacchetti, ma conosciamolo ancora meglio!

Chi è Enzo Iacchetti, carriera

Enzo Iacchetti è nato a Castelleone il 31 agosto del 1964. E’ un attore, comico e conduttore televisivo che dal 1994 conduce, assieme a Ezio Gregio, il telegiornale satirico Striscia la notizia. Iacchetti nel 1978 ha iniziato la sua carriera a Radio Tresa, una piccola radio libera di Lavena e ha fatto la gavetta come intrattenitore a battesimi e matrimoni. Ha iniziato la professione di attore comico nel 1979 al Derby Club di Milano e in televisione fino ai primi anni ’90 ha lavorato in numerose trasmissioni per Rai, Mediaset e Telemontecarlo. Nel 1990 ha iniziato la sua collaborazione con il Maurizio Costanzo Show e nel 1994 ha ottenuto la conduzione di Striscia la notizia insieme a Ezio Gregio, un sodalizio artistico che dura tuttora. Non solo comico e conduttore, ma anche cantante. Iacchetti, infatti, ha tentato più volte di partecipare in gara al Festival di Sanremo, senza tuttavia mai riuscirci, almeno finora.

Chi è la fidanzata, la storia con Maddalena Corvaglia

Enzo Iacchetti ha un figlio, Marino, nato nel 1986 dall’ex moglie Roberta. Dal 2002 al 2007 è stato legato sentimentalmente alla showgirl Maddalena Corvaglia. E’ tifoso dell’Inter e ha vissuto per anni a Maccagno, poi a Castronno, prima di trasferirsi a Milano.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @enzinoiacchetti vanta oltre 38 mila followers.